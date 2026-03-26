中日交恶｜日本马拉松名将大迫杰抵沪 出席商业活动 外滩被「野生捕获」

中日关系持续紧张，多名日本艺人在华活动纷纷因「不可抗力」取消的背景下，日本马拉松纪录保持者大迫杰（Suguru Osako）昨（25日）抵达上海，展开一系列商业活动，其行程备受外界关注。

低调出席品牌活动

现年34岁的大迫杰昨日飞抵上海后，随即展开紧凑行程。他首先前往中国运动品牌李宁的上海总部参观，并与同样取得优异马拉松成绩的内地跑手毛金虎作现场交流。据悉，该活动并未对外公开。

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其后，大迫杰一行人前往豫园、城隍庙等知名景点游览，品尝蟹黄面等地道美食，并夜游外滩欣赏夜景。他对上海市电动车的普及留下了深刻印象。

外滩晨跑粉丝惊喜偶遇

今日（26日）清晨，大迫杰在工作人员陪同下，现身上海黄浦江畔的外滩进行晨跑，期间被多名正在锻炼的市民及长跑爱好者「野生捕获」，并拍下其跑步的身影。有消息指，大迫杰此行亦携同女儿到访。

据悉，大迫杰今日下午将出席其赞助商、运动手表品牌「高驰」（Coros）举办的闭门见面会，仅有部分获邀的长跑爱好者能够参与。

在中国拥有极高人气的大迫杰，目前持有多个中国品牌的赞助合约。分析认为，在当前敏感的政治气氛下，大迫杰作为体育界名人仍能顺利访华，或显示商业及体育交流在一定程度上仍有空间。