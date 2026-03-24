西安景区乱抛垃圾推撞义工 恶游客被罚兼公开道歉｜有片

西安秦岭子午峪景区日前发生一宗游客乱抛垃圾，并与劝阻的环保义工发生冲突的事件。其中一名男子态度嚣张，更出手推撞义工。过程被拍下并在网上疯传，引发公众哗然。西安市秦岭生态环境保护管理局今日（24日）发出通报，澄清两名涉事男子均非公职人员，并已受罚及公开道歉。

嚣张言论惹众怒

事发于本月22日下午约2时，一名韩姓义工正在子午峪参与「清山活动」期间，发现张姓男游客随手将饮品胶樽丢弃在地上。当韩姓义工上前劝阻时，与张某同行的焦姓男子非但未有理会，反而态度蛮横，言辞嚣张，并出手推撞义工。

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义工将整个过程拍摄成短片并上载至社交媒体，影片随即被广泛传播，片中焦姓男子的恶劣态度激起网民公愤，并有人质疑其公职人员的身份。

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当局澄清非公职人员

事件引起官方高度关注。西安市秦岭生态环境保护管理局联同公安等部门迅速展开核查。经查证后，当局今日作出澄清，指网民口中的「眼镜哥」、即态度嚣张的焦姓男子，现年34岁，为一名医疗器械推销员；而乱抛垃圾的45岁张姓男子，则为一名超市员工。通报强调，两人均非公职人员。

当局表示，已对两名涉事者进行严肃的批评教育，而长安区城市管理部门亦已依法对张某乱抛垃圾的行为作出行政处罚。

通报同时公布了两名涉事人员的公开道歉影片。两人均在片中表示对自己的行为深感自责与羞耻，并向广大网民诚恳道歉，恳请大家原谅。