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情侣住酒店亲热期间员工突开窗 官方解释：窗户坏了

即时中国
更新时间：14:40 2026-03-24 HKT
发布时间：14:40 2026-03-24 HKT

内地酒店保安及私隐问题再敲警钟！南京有住客投诉，日前入住桔子酒店（南京南站南广场站前中心酒店）的房间内，其与伴侣正在休息时，窗户竟突然被酒店维修人员从外面打开，事前未有任何通知。

据钱先生向内地传媒反映事发于3月15日：「早上8点多，我和对象正亲热时，听到外面有电钻声，立刻喝止了对方，但对方没停下，而是继续开窗。我又继续喝止他，并打电话给前台，前台给施工人员打了电话，他才离开。」

钱先生与伴侣在酒店房亲热期间，突有工作人员打开窗。
钱先生与伴侣在酒店房亲热期间，突有工作人员打开窗。
钱先生与伴侣在酒店房亲热期间，突有工作人员打开窗。
钱先生与伴侣在酒店房亲热期间，突有工作人员打开窗。

 

事前未有通知维修安排

钱先生表示，事后发现房间窗户并无损坏，且酒店在维修前未有任何通知，又选择在早上8时许这个尴尬时段施工，让他极为不解。

经相关部门协调，钱先生要求酒店作出书面盖章道歉，并赔偿4,000元人民币。然而，酒店拒绝书面道歉，并要求钱先生签署一份放弃投诉、诉讼等权利的协议，令钱先生无法接受。

钱先生透露，至3月18日，桔子酒店的态度转变，只同意退还一晚房费。

事主拒接受4000元赔偿

桔子酒店工作人员于3月23日下午回应，承认酒店窗户防盗链损坏，但在维修时未有核实房间内是否有客人入住，并称已对相关负责人进行了处理，表示愿意承担责任并弥补钱先生的损失。然而，钱先生重申其诉求为「酒店正式道歉+合理赔偿」，但酒店至今仍拒绝正式道歉，他亦拒绝接受酒店的4,000元补偿方案。

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