新疆沙漠惊现雪豹 网民：名副其实「沙尘豹」︱有片
更新时间：12:30 2026-03-22 HKT
发布时间：12:30 2026-03-22 HKT
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应该栖息在高海拔雪山上的雪豹，居然出现在酷热沙漠，惊动多个部门出动救助，将疑为迷路的雪豹救走。网民笑指，这只现身沙漠的雪豹是正宗「沙尘豹」。
安全捕获移送林业部
网络21日出现多条短片，显示在新疆库木塔格沙漠有游客发现一只雪豹。
影片显示，应该生活在高山的雪豹，在看见游客时，未见有惊慌或攻击性，独自在沙漠上踱步，一度爬入游客越野车的车底休息。
民众发现雪豹后，通知有关部门。影片见有疑是消防人员，向雪豹发射绳网，试图捕捉但失败，雪豹随即逃走。
鄯善县公安局指，21日接报后，联络林业部等部门，研究应变方案后，于同日晚8时许，在库木塔格沙漠海市蜃楼向沙漠30公里处附近，成功将疑因追捕猎物，误入沙漠的雪豹捕捉。雪豹已移交林业局，进行体检救治等工作。
通报指，雪豹是国家一级保护动物，常年栖息于高山裸岩区域。
网民纷纷留言，「太热了，雪豹受不了了」、「幸亏救助了，这是栖息地没吃的才跑到这来的吧」、「挺好，车也没伤牠，牠也没伤人，皆大欢喜」、「名副其实的『沙尘豹』」。
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