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传山西汉偷食人妻 遭阉割弃尸街头

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更新时间：10:19 2026-03-22 HKT
发布时间：10:19 2026-03-22 HKT

网络今日疯传影片，显示疑是山西运城街头，有男子陈尸街头，下体被割去，当地网民指死者疑为奸夫，估计遭戴绿帽丈夫杀害。至发稿时，当地公安未就事件有通报。

据外国社群平台22日流传的影片显示，在被指是山西运城盐湖区屋苑海上御庭（又名鼓楼海上誉庭）外的行人路，有一名穿蓝色上衣，下体赤裸男子，倒卧在电动单车泊位旁，毫无知觉，疑已死亡。

现场有大批警车泊在「死者」倒卧处的对面马路，多名戴上白手套，相信是鉴证人员男子，则在「死者」旁支起临时围幕，遮挡向马路一侧，但未见有救护人员在场。

鉴证人员多角度检视「死者」下身取证，可见「死者」右臀部近大腿处有一明显的横向割口，伤口深度最少两吋，「死者」身上及现场则未见血渍。

当地网民则估计，指「死者」疑为奸夫，遭人夫割去生殖器官报复。

事件至发稿时，官方当未有通报证实。内地网络平台亦未能发现涉事影片。

 

 
 

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