新疆滑雪场缆车吸烟被制止 野蛮男客发烂渣狂摇车厢︱有片

新疆有无品滑雪男客，在禁烟的缆车车厢内吸烟，被制止时情绪失控，反骂投诉人外，还置全车厢乘客安全不顾狂摇在半空行驶的车厢。影片在网上热传，大众纷指责涉事烟民行径恶劣，呼吁执法机关追责。

网民批警放生刁民

据网上流传的影片显示，一名穿著红色外套，戴头盔的男滑雪客，在正在爬山的缆车车厢内吸烟，遭车内其他乘客以车内有儿童制止。

吸烟男拒绝烟熄灭外，更不断反骂投诉人，期间情绪越来越激动，并试图冲撞和摇晃在半空行驶的缆车，以威胁投诉人。其他乘客见状，前来劝阻。

拍摄者在缆车抵达车站后，召警协助，但警员只作调解，未有处罚男烟民的行为。

20日，新疆阿勒泰青格里狼山滑雪场通报，指影片中的争执发生于2月23日，涉事男游客在缆车内吸烟违反雪场安全管理及消防安全规定，存在严重安全隐患。

事发后，雪场工作人员立即劝阻并批评教育涉事游客，辖区派出所到场调解，当事人当场认错道歉。依据相关规定，雪场对其作出7天入园限制处罚，并记入游客不文明行为记录。

网民纷斥涉事男游客缺德及态度恶劣，认为应该重罚，批评到场处理的警员处理和稀泥，「道歉有用要警察干什么」、「处罚太轻了」、「我以为7天行政拘留，不入园算什么惩罚」、「应该拉入黑名单，各大景区和雪场都不再允许他进入」、「都危害安全了好吗」、「离谱，这不属于寻衅滋事？不罚款拘留？」、「应该直接报警并起诉他危害公共安全罪，把他送进去」。