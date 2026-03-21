中国观察：重启知识产权委员会 「限韩令」料持续松绑

因韩国部署美国萨德系统而出现的「限韩令」至今已经10年，尽管中国官方从未正式承认有此禁令，但多年来，内地对韩国艺人、影视及文化产业在华活动确实采取了限制性措施，包括不批准韩国偶像演出、限制韩剧播放等。随着去年韩国李在明政府上台，两国关系回暖，限韩令正逐步松绑。

最新的迹象是本月18日，中国商务部部长王文涛、工信部部长李乐成会见访京的韩国产业通商部部长金正官，双方决定在今年上半年召开中韩自贸协定联委会会议，力争就服务和投资领域达成实质性协议。



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据韩联社报道，双方讨论了如何利用中国扩大内需的政策，将两国间的合作扩大到消费品等领域。值得一提的是，双方还一致同意恢复知识产权运用委员会，制订有效对策保护在中国境内的韩国音乐、电影等相关知识产权。

知识产权运用委员会是2021年首次建立，当时韩国总统文在寅执政，中韩关系不错，两国签署了「知识产权领域合作谅解备忘录」，提出设立这个委员会，估计中方当时有为限韩令松绑的打算。

然而，2022年5月韩国政府更替，尹锡悦上台后，推动亲美路线，又发表干预台湾事务的言论，中韩关系转差；加上疫情等原因，中韩知识产权委员会一直停摆，未召开过正式会议，也未推动过任何项目。如今，两国宣布恢复委员会运作，可视为明显讯号。

事实上，过去一年已陆续传出中方有意放宽限韩令的各类消息，韩媒曾指韩国四大娱乐公司收到今年在中国举办大型K-pop演唱会的意向查询。

去年底，习近平主席在庆州同李在明会晤时，提到促进中韩民心相通，活跃青少年、媒体、智库、地方等交往；李在明也抛出「密切人文交流，改善国民感情」的期待，相信只要政治气氛配合，限韩令将会越放越松。

纪晓华