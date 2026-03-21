涉向中国走私AI技术 超微电脑高层被美起诉

美国超微电脑共同创办人廖益贤、台湾地区业务经理张瑞沧和承包商孙廷玮3人，因涉嫌将受出口管制的辉达（Nvidia）晶片等尖端人工智能技术走私至中国大陆，并从中获利，近日遭美国司法部起诉。目前廖益贤与张瑞沧已被捕。

转运内置高性能晶片设备

综合外媒报道，美国司法部前日指控廖益贤、张瑞沧、孙廷玮3人串谋，将内置高性能晶片、至少价值25亿美元的电脑服务器走私至大陆。

起诉书称，3人从两年前起与他人共谋，涉嫌先将服务器运往台湾，再转运至其他东南亚国家，并在当地将货物换装进无标记纸箱中，最后运抵大陆。

美国司法部指出，3人的走私计划随时间越发「大胆」，目前已有大量含受管制AI技术的服务器流入中国大陆，仅去年4月至5月中旬，就有超过5亿美元设备被转运。

目前美国国籍的廖益贤和台湾人孙廷玮已被逮捕，台湾人张瑞沧仍在逃。

总部位于加州的美国超微电脑公司回应指，已收到联邦检方通知，公司已将廖益贤和张瑞沧停职，并终止与合约工孙廷玮的合作。