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比亚迪︱巨婴车主回4S店疯狂白嫖 一年「黐餐」260次还要打包

即时中国
更新时间：07:00 2026-03-21 HKT
发布时间：07:00 2026-03-21 HKT

安徽合肥一名比亚迪车主的无底线「白嫖」行为，成为近日热搜。该名车主被指滥用4S店提供的「便利」服务，一年到车行吃免费饭260次，还要打包拿走、带电动车回4S店充电等，将「著数」拿到尽，店家10次报警仍未能令对方收歛。

取「电鸡」霸员工位充电

综合网上消息，安徽合肥一名网红博主「暴走老常」，早前收到一名比亚迪车主庞先生求助，指遭购车的4S店反口，停止其车主免费用餐、充电等福利，要求协助维权。

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该博主与庞先生到涉事比亚迪4S店调解，始发现实情与投诉人提供的内容相反。据4S店负责人指，庞先生2024年在店内买了一辆电动车做网约车，职员为促成交易，曾表示车主可以在店内享免费洗车、充电、吃员工餐等专属福利。

庞先生购车后，却像上班一样，每天回4S店「打卡」，准时享用员工免费饭餐，还要打包拿走、把私人的电动单车（电鸡）拿来，霸占员工电位充电，还频繁要求免费洗车等，仅一年来吃饭的次数已达260次，完全超出正常给予的「方便」，严重影响店家运作。

庞先生因「享用」福利被阻，曾10次报警，坚持「白嫖」是其权利，拒绝减少前来「打卡」。店方最后将其「拉黑」，停止庞先生所有车主福利。

上述的博主协助调解后，店方终愿解除「拉黑」，但要限制庞先生每周到店不可超过3次，及不可扰乱店方经营。

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坚持无限制「白嫖」拒和解

一度同意调解的庞先生，最后一刻拒绝签字作实，认为无限制的白嫖行为是其权益，不容妥协。

事件引起当地市场监管部门注意，已介入处理。4S店也表明，再也不会接受调解，拒绝向庞先生无底线的行为屈服。

网民纷纷批评庞先生贪著数无底线，「发明这位庞先生的人 简直是个天才」、「庞先生真会过日子，持家有道」、「庞先生厉害，一个人就可能改变整个新能源汽车的售后服务规则」、「如果庞先生胜诉，我第二天就辞职，挺好的生财之道啊」、「坚持了一年多比亚迪仁义啊」。

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