海南五星酒店一晚索价近万 房内竟现「三鼠同堂」啃电线

海南一间索价近万元人民币一晚的顶级度假酒店，近日爆出骇人的卫生危机。一名旅客携家人入住其附设恒温泳池的别墅房型，竟在深夜发现房内有三只老鼠出没，更公然啃咬电线及木板。事主一家彻夜未眠，事后就赔偿问题与酒店方产生严重分歧，当地文化旅游局已介入协调。

凌晨异响揭鼠踪 一家大小彻夜未眠

据当事人戚先生反映，他于今年2月10日携同两名七旬长者及孩子，入住位于海南陵水县的一间高级度假酒店。他们所选的是双卧室带恒温泳池的别墅，单晚房价高达9800元人民币。

文旅局通报。

岂料，入住首晚的凌晨约一点，戚先生被床头柜附近传来的持续异响惊动。经查看后，他惊恐地发现，竟是老鼠正在啃咬地上的电线及木板。由于房内有年迈的长者及幼童，戚先生与其爱人不敢安睡，只能轮流守夜，而鼠只啃咬的声音一直持续至翌日清晨七时。

戚先生忆述：「第二天早上，酒店工作人员来抓老鼠，我在现场看到了三只老鼠，一只大老鼠带著两只小老鼠，最大那只大概有20厘米长，还啃坏了电线。」然而，酒店职员最终只成功捕获其中一只小老鼠，另外两只则不知所踪。

酒店仅愿赔房券 住客拒绝：不会再来

事发后，酒店方面随即为戚先生一家更换房间，并解释称，事件起因是外判的灭鼠公司未能彻底消毒，导致老鼠可能从通风管道窜入房内。

然而，戚先生对于这次花费不菲却换来惊吓的入住体验感到极为不满，认为事件不仅耽误了其后的行程，更严重破坏了一家人的度假心情。他表示，酒店方面在事发当日与其协商近一整天，却坚持只肯以「房券」形式作为赔偿。

戚先生对此方案断然拒绝：「这样的遭遇本身已足够糟心，我也不会再来入住这家酒店。」他认为酒店的赔偿方案毫无诚意，因此向当地文化旅游局提出投诉。惟酒店方面向当局的回应，依然是「只能赔偿房券」。

目前，双方在赔偿问题上仍僵持不下。戚先生的诉求是酒店方能「退一赔三」（退还房费并作三倍赔偿），但酒店方始终未有让步。当地文旅局表示，双方就赔偿事宜暂未达成一致，当局将继续介入协调。

据了解，涉事酒店为雅高集团旗下海南清水湾莱佛士酒店。