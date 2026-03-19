LV推男装袋索价逾¥3万 「淋花水壶」造型引发争议

国际奢侈品牌路易威登（Louis Vuitton, LV）近日推出的春季男士系列中，一款造型极为独特的「淋花水壶」手袋，在网上引起广泛关注及热议。该款手袋不仅完美复刻了园艺浇水壶的外型，连壶嘴的「莲蓬头」洒水孔细节亦一应俱全，其高达36,000元人民币的预售价，更成为网民焦点。

设计师玩味之作 寓意春季万物复苏

据LV中国官方网站显示，该款名为「Watering Can」的手袋，于本月12日正式在官网开启预售。根据官方商品简介，此设计旨在「结合玩味格调和功能考量」，其灵感源于春季万物复苏，寓意花园与花朵孕育新生命，别具新意。

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手袋主体以品牌经典的Monogram涂层帆布配搭牛皮饰边构成，尺寸为25x19x9.5cm，设有拉链主隔层，足以收纳钱包、手机等日常用品。此外，该手袋配备顶部手柄及可拆卸的肩带，提供手提或斜揹等多种携带方式。除了主体手袋外，同系列还推出一款售价7,750元人民币的迷你洒水壶造型配饰。

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LV设计师过往亦曾推出过「龙虾袋」。

非面向大众 属特定客群收藏品

对于此一前卫设计，LV中国区客户服务部门证实，该手袋为春季系列的新款式，目前在预售阶段已有现货供应。有内地LV门市员工补充指，这类造型独特的「异形袋」并非面向大众市场的常规商品，产量相对稀少，主要针对有特定收藏偏好的顾客群。该员工提及，品牌的设计师过往亦曾推出过如「龙虾袋」、「吐司袋」等充满玩味的设计，均是为满足特定受众的需求。