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中美扫毒︱湖北破22宗涉芬太尼案 武汉公安凭美国线报拘人

即时中国
更新时间：13:09 2026-03-19 HKT
发布时间：13:09 2026-03-19 HKT

湖北自去年底成立专组，集中打击涉芬太尼前体化学品违法犯罪，截至今年2月，破获涉芬太尼前体化学品相关案件22宗，批准逮捕7人，另采取刑事强制措施12人，行政拘留1人，行政处罚企业4家。当中，根据美国禁毒部门通报线索，侦破一宗涉嫌销售国家列管新精神活性物质兴奋剂和第二类易制毒化学品案件，拘捕涉案疑犯。

据《湖北日报》报道，湖北禁毒委员会办公室会同市场监管、经信、商务、应急管理等部门，强化对涉芬太尼前体化学品流失风险。指导相关企业按照《向特定国家（地区）出口易制毒化学品管理目录》等档案要求，从源头排查风险。持续开展网际网路专项巡查，关停违规企业入口网站200余个，发现并处置违规网路资讯400余条。

在案件侦办方面，根据美国禁毒部门通报线索，武汉市公安机关侦查发现，某公司销售国家管控类精神药品劳拉西泮，涉嫌销售多种国家列管的新精神活性物质兴奋剂和第二类易制毒化学品。

2025年12月5日，在山东公安机关支援配合下，武汉市公安成功拘捕该公司实际控制人王某某。通过建立案件侦查协作、联合监管惩戒的合成作战机制，湖北和河北两省公安机关扩展案件线索，近日依法对一宗贩卖毒品案立案侦查。

 

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