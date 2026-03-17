机械人打网球｜北京公司研发「网球手」 能全自主对打｜有片

人工智能发展一日千里，北京一间机械人公司近日宣布，成功研发出全球首个能够全自主打网球的人形机械人。该机械人不仅能模仿真人运动员的灵活动作，更能以毫秒级的速度判断来球并作出反应，与人类进行长时间、多回合的对打，实现了从「单球应对」到「驾驭全局」的技术突破。

模仿真人步伐 精准控制落点

据研发团队「银河通用」（Galaxy Universal）发布的影片显示，这款人形机械人能够在网球场上灵活移动，模仿人类运动员的步伐和挥拍动作。面对时速数十公里的来球，它能作出毫秒级的判断、调整和反应，并精准地控制回球的落点和节奏，与人类对手进行长距离、持续多回合的对拉。

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研发团队指出，他们成功开发了一套「人形机械人全身实时智能规控算法」，让人形机械人具备了在复杂网球对抗中的长程动态能力。这意味著它不再是一个只能被动定点挥拍的机器，而是一个能预判、能移动、具备策略性思维的真正「对手」。

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技术突破引发关注

此项技术突破由央视新闻率先报道后，迅速引起广泛关注。有网民表示，以往见过机械人走路，甚至进行简单的任务，但从未想过它们能参与如网球般高速、需要复杂预判和全身协调的运动。

有分析指是次成果标志著人形机械人技术在感知、决策及控制方面均达到了新的高度，为其未来在更多元化场景中的应用奠定了基础。