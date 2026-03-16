中美贸易︱美方以「未禁止进口强迫劳动产品」为由发起301调查　中方提出交涉

商务部网站周一（16日）通报，商务部新闻发言人就美贸易代表办公室宣布以「未禁止进口强迫劳动产品」为由对包括中国在内的60个经济体发起301调查，作出回应。

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发言人指出，美国迄今仍没有批准加入《1930年强迫劳动公约》，拒绝国际规则约束，但却长期操弄「强迫劳动」议题。此次美方对中国及有关经济体发起301调查，企图以此构建贸易壁垒，极具单边性、武断性和歧视性，是典型的保护主义行径。

世界贸易组织专家组早已裁决美对华301关税措施违反世贸组织规则，美方再次滥用301调查程序，将国内法凌驾于国际规则之上，是错上加错，严重破坏全球产业链供应链安全稳定，严重扰乱国际经贸秩序。



发言人续指，目前，中美双方正在法国巴黎举行新一轮经贸磋商，中方已向美方提出交涉。