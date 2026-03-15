3·15晚会｜「抗衰神药」外泌体乱象丛生 实为三无产品

内地医美界近年掀起一股「外泌体」（Exosome）抗衰老热潮，声称效果超卓。然而，官媒深入调查后揭发，这种在医学上仍处于研究阶段、未获国家批准作任何应用的生物活性物质，正被不法商人包装成「抗衰神药」甚至「万能药」，透过伪造许可证、夸大疗效等不法手段，以极高昂价格向消费者兜售，有公司更勾结医院，为客人进行静脉注射，对公众健康构成严重威胁。

胶原蛋白证书掩护违规销售

调查发现，市面上一款热销的「外泌体」产品「轻澄」，其生产商「灏麟生物科技」的职员向暗访的央视记者坦承，该产品实质为外泌体，但为规避监管，竟套用「胶原蛋白」的二类医疗器械许可证进行生产和销售。该职员直言：「在医疗器械证的分类里面，是没有外泌体这个分类的。」此举已属公然违法。

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吹嘘可治癌症及癫痫

乱象不止于此，有公司更将外泌体吹嘘成能医百病的灵丹妙药。在「源创基因科技」，负责人向央视记者吹嘘，其外泌体产品分为不同等级，医美用途属「最低级」，其上更有针对亚健康、慢性病，甚至「最高级」的肿瘤治疗。

另一家「婕波噻尔生物科技」的负责人谭总，更声称其「医用级」外泌体产品可治疗儿童癫痫，并即场展示其从雪柜取出的「冷冻原液」。该产品包装上无任何产品资讯、生产日期或许可证号码，是彻头彻尾的「三无」产品。谭总为规避法律风险，声称公司售卖的并非「产品」，而是「技术服务」。

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医院「借场」静脉注射牟利

最令人震惊的是，这些「三无」外泌体产品，最终竟被直接注射入人体。记者跟随「婕波噻尔」的谭总，直击其将「三无」产品送到当地一家医院的贵宾医疗区，为客人进行静脉滴注。谭总称，这种与医疗机构合作，由对方提供场地及护士进行注射的操作，在业内称为「借台代打」，医院会为此收取数百元的「场地费」。

据悉，一个所谓的疗程，收费可高达六万元人民币。然而，这些所谓的「神药」从未经过任何正规临床试验，其安全性及有效性成疑。已有消费者在网上投诉，使用外泌体产品后出现全脸感染、严重痤疮等问题。

清华大学药学院专家警告，任何医疗技术及药品在应用于人体前，必须经过极其严格的研究及审批，以验证其安全及有效性。未经批准而擅自使用，可能导致人体器官功能受到永久性损害，风险极高。此次调查揭示的乱象，再次为急速扩张的医美市场敲响了安全警钟。

