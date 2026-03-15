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神仙HR︱佛山女乱掟CV揾工 获鸡汤式教路睇喊网民

即时中国
更新时间：16:35 2026-03-15 HKT
发布时间：16:35 2026-03-15 HKT

经济下行人揾工！广东佛山有毕业半年女子，疯狂投寄履历表，虽然尚未找到工作，却遇上善心HR耐心分析，教当事人如何找更适合岗位，以及作情绪疏导，获网民大赞。

据《潇湘晨报》报道，有佛山女网民日前分享她早前的求职奇遇。报道指，女事主室内设计毕业半年，至今未找到工作，病急乱投医下，任何与绘图有关的职位，也试发出履历。

纾缓求职焦虑

女事主指，当中一名人事部人员，在看过女事主内容后，发现她渔翁撒网式寄履历表，反而会影响找到合适工作，于是高EQ回复「效果画得挺好，但我们是工厂不是装修公司」。

佛山女网民求职遇上神仙HR。潇湘晨报
佛山女网民求职遇上神仙HR。潇湘晨报

该HR之后继续耐心向女事主说明，「你偏向设计，比较适合装修公司，我们偏向实际应用。」、「女孩子还是到装修公司会好一点，不像工厂这样脏乱。」

甚至还送出心灵鸡汤，「加油，我也是毕业后从基层做起，当时和你一样，各种焦虑迷茫，千万不要病急乱投医哈，实在不好找，在家躺一躺也没事」，大大纾缓女事主的求职焦虑。

女事主感动得连连向该HR道谢，HR还继续建议，「不需要慌，也不用因为同学陆续找到工作著急，放宽心。现在大家都在起步阶段，特别着急去找工作，一旦没选对，反而白白浪费时间」 、「你这种情况最合适的地方是装修公司，现在可能不太好找。如果不怕吃苦可以去工厂试试，机会会大一点。我们厂去年才开，人员不太齐全，有时候得去车间帮忙，所以不适合女孩子」。

网民纷纷留言称赞该位善心HR，「没绷住哭了出来」、「还招人吗？」、「看得我眼泪直流」、「这么好的HR，错过了可惜」。

 

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