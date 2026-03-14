杭州7岁童吃饭跌倒 5cm断筷插眼险盲

内地发生一宗惊险的家居意外。浙江杭州一名7岁男童，日前在家中准备吃饭时不慎摔倒，手上一支筷子应声折断，其中一截长达5厘米的断筷，竟直接由其左眼插入，贯穿鼻窦，直抵右眼视神经附近，男童随时面临双目失明的风险。经医院多个专科医生联合进行紧急手术，最终成功将断筷完整取出，男童视力奇迹般恢复至正常水平。

断筷横贯双侧鼻窦

据浙江大学医学院附属儿童医院医生忆述，男童被送到医院时，双手紧捂左眼，不断哭喊剧痛及视线模糊。然而，医生检查时，却未在其眼球表面发现任何异物，仅在左眼眼白处见到一个不起眼的小黑点。

7岁童吃饭跌倒，5厘米断筷插眼，横贯双侧鼻窦。

男童家长心急如焚地表示，事发时孩子拿著筷子准备开饭，突然摔了一跤，手中的筷子便少了一截，他们遍寻不获，猜测断筷已插入儿子眼中。经电脑扫描（CT）检查后，证实了家长的猜测。影像显示，该截5厘米长的断筷，由左眼球壁插入，横向贯穿双侧鼻窦，其尖端更深嵌至右眼的视神经管附近。

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手术成功保住视力

医生指出，手术风险极高，断筷稍有偏差便可能导致左眼球破裂；而其另一端紧贴右眼视神经，随时可能造成永久性失明。此外，由于眼眶及鼻窦血管密布，且紧邻大脑，若不及时处理，更可能引发大出血甚至颅内感染。

院方随即启动多学科联合紧急手术。幸运的是，手术过程顺利，断筷被完整取出，并确认男童的眼球、视神经及主要血管均未受到严重及永久性损伤。术后经过数日护理，男童视力逐渐恢复，目前已回复至1.0的正常水平，成功保住视力。

5cm长的断筷从眼眶中完整取出。

专家：儿童眼外伤 急救处理至为关键

负责救治的医生团队提醒，儿童眼外伤的急救处理方式，直接影响视力恢复的成效。家长遇上同类意外时，应保持镇定，并采取正确的急救措施：

化学品入眼（如干燥剂、清洁剂）：

处理： 必须争分夺秒，立即用大量清水（自来水即可）持续冲洗眼睛至少30分钟，并翻开上下眼皮，确保化学品被彻底冲走。

禁忌： 切勿揉眼或捂眼，以免加深化学品对眼球的腐蚀。

尖锐物刺入（如铅笔、剪刀）：

处理： 若为沙尘等微小异物，可让孩子轻轻眨眼，用泪水冲出。但如被铅笔、剪刀等尖锐物刺入，应保持冷静，固定伤者头部，可用纸杯等物件罩住伤眼作保护，并立即平稳送院。

禁忌： 切勿自行拔出异物！ 强行拔出会对眼球造成严重的二次伤害。

撞击挫伤（如被球类击中）：