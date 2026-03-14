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广场舞噪音扰生意屡劝无效 武汉火锅店老板持刀伤两人

即时中国
更新时间：13:19 2026-03-14 HKT
发布时间：13:19 2026-03-14 HKT

湖北武汉发生因「广场舞」噪音引发的伤人血案。汉阳区一间火锅店的东主，因不满店门外有大妈长期聚集跳广场舞，严重影响其晚市生意，在多次协商无果后，于周三（11日）晚与对方发生激烈争执，最终情绪失控持刀伤人，导致一名跳舞者及一名上前劝架的市民受伤。目前，当地警方已介入调查。

积怨已久 警介入协调亦不果

据附近商户透露，事件积怨已久。涉事店舖原为一间牙科诊所，晚间并不营业，故长期以来成为广场舞爱好者的固定活动地点。惟自今年2月，该舖位转租予现时的火锅店后，问题随之而生。

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该批广场舞爱好者无视店舖已转手经营，依然每晚在火锅店门前聚集跳舞，其产生的巨大声浪及占用空间，对需要晚间营业的火锅店造成严重滋扰。据指，店方曾为此多次与对方沟通，但均未获理会。

在事发前，警方及物业管理公司曾先后介入协调，惟该批广场舞人士拒绝合作。当地社区工作人员亦证实，社区曾多次组织双方协商，并提议为跳舞人群更换至附近一处空地，但该建议遭到对方断然拒绝，导致协调始终陷入僵局，最终酿成伤人事件。

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