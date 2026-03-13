酸菜鱼「增高盆」呃秤？ 内地连锁店员工认属「饥饿营销」

内地一道深受欢迎的菜式「酸菜鱼」，向来以份量足、适合分享见称，惟近日有大型连锁餐饮品牌被揭发，其用作盛载酸菜鱼的器皿暗藏「内增高」设计，容器看似巨大，实际容量却大打折扣，被顾客质疑是「呃秤」（欺骗份量）的经营手法。该公司有负责人回应时，竟直认此举属「饥饿营销」策略。

容器虚高近半 筷子一伸即见底

涉事连锁品牌为在内地拥有超过2700间分店的「鱼你在一起」。有内地传媒记者接获投诉后，到门市实地调查暗访，发现该店无论在招牌或餐牌图片上，均以巨型白色大盆盛载酸菜鱼，卖相十分吸引。

然而，当酸菜鱼上桌后，却发现器皿大有玄机。该菜盆外观又高又大，但用筷子一探便能发现其底部为中空设计，实际盛载食物的部分只有浅浅一层。内媒记者现场以尺量度后发现，一个双人份的菜盆总高度约为7.5厘米，但实际内部深度仅有4厘米，意味著有3.5厘米的高度为「虚位」，接近总高度的一半。

加盟商直言：投资就是要赚钱

一位在场的年长食客直言：「菜盆很浅，里面没多少东西。」而在多个网上点评平台，亦早有大量消费者投诉该品牌的酸菜鱼份量与容器容量不符，直斥「中伏」。

记者其后以加盟商身份致电该公司查询，一名耿姓负责人对此直认不讳，称该种盆型设计是公司的「一种营销策略」。他解释，此举有三大目的：其一，大盆「颜值高」，卖相较佳；其二，刻意控制菜量，制造「饥饿感」；其三，若消费者觉得份量不足，可另外付费加添，从而增加收入。

该负责人更坦言：「对于投资者而言，投资就是要赚钱。」他透露，该品牌旗下门市的毛利率可高达60%至63%。

律师指或涉虚假宣传

有内地律师指出，若商户在宣传品上未有标明菜品的具体克重，仅以巨大的容器外观作招徕，但实际份量与器皿不成比例，便可能对消费者构成误导，或已涉嫌虚假宣传及消费欺诈。

事件曝光后，网民反应激烈，纷纷表示有过类似经历，形容「盘比脸大，但只有薄薄一层」、「感觉被欺骗，不会再光顾」。有网民则讽刺道：「海碗用厚底，省下半缸米」，批评此类经营手法难得人心。

网友评论

卡拉米：有一次端上来Duang大一个盘，实际只有一层，放一会都凉了，给我气笑了。

想喝早茶的猪：真的只有几片，30几块钱的酸菜鱼，下面全是豆芽和千张，上面就几片鱼，终于曝光了。

珍珠白_7795：盘子看起来很大，其实跟托盘一样浅

世界好大Da大得好可怕：现在套路不一定得人心了。

没事来wb看看：错误地引导，作贬义，就是骗。

左边的口袋：海碗用厚底，省下半缸米。

大家乐：主要看价格，如果价格不贵倒无所谓。