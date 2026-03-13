学霸鹦鹉｜背诵《兰亭集序》爆红 饲主：源于不服气｜有片

内地一只虎皮鹦鹉近日因能流利背诵东晋书法家王羲之的千古名篇《兰亭集序》而于网络爆红，「我的鸟会背兰亭集序」相关话题更一度登上热搜榜。其饲主杨女士透露，当初训练鹦鹉并拍摄影片，仅源于一股「不服气」的念头。

被质疑是AI合成

这只仅8个多月大、名为「青龙」的虎皮鹦鹉，在影片中清晰地背诵出：「《兰亭集序》，王羲之。永和九年，岁在癸丑，暮春之初，会于会稽山阴之兰亭，修禊事也……」不仅如此，牠背完古文后，还能无缝切换，说出「新年好」、「恭喜发财」等祝贺语，其「反差萌」引发网民热议。

虎皮鹦鹉流利背诵《兰亭集序》爆红网络。

不少网民打趣称「被一只鸟『卷』到了」（内地网络用语，指感到同辈压力）、「这是天花板级别的学霸」、「应直接送牠上学」。惟同时亦有部分网民质疑影片的真实性，怀疑是经由人工智能（AI）合成。

饲主公开训练秘诀：重复与耐性

饲主杨女士在接受内地传媒访问时称，「青龙」自1个多月大时便开始接受语言训练，单是学会「你好」二字便花了两个月时间。在此基础上，再花约两个月，透过不断重复练习，才逐步学会背诵《兰亭集序》的开篇。

杨女士表示，教导鹦鹉说话与教导小孩开口并无二致，关键在于「循序渐进」与「反复重复」。她解释，鹦鹉并非透过理解语意来学习，而是依靠持续的重复来进行「死记硬背」。至于为何选择教授《兰亭集序》，她笑言，纯粹是出于挑战心态：「他们都说虎皮鹦鹉背不了，所以我就想证明一下。」

事实上，虎皮鹦鹉具备模仿人声的能力，已有科学研究支持。据国际学术期刊《自然》于2025年3月发表的一篇论文指出，虎皮鹦鹉脑部特定区域的运作方式，与人类大脑的语言相关区域有相似之处，使其能发出多种复杂声音。