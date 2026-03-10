Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

人肉路障？︱清远4熊孩玩命瞓马路 网民：反对体罚 这次例外︱有片

更新时间：11:30 2026-03-10 HKT
发布时间：11:30 2026-03-10 HKT

广东清远有4名小童，不知何故竟然在毕直马路上，一字排开横躺路中央，变成「人肉路障」，幸车辆及时煞停才免去人命伤亡。惊险车Cam片在网上疯传，许多网民指必须上藤条适当体罚，熊孩子才能长记性。

司机误当周塑胶带垃圾

涉事司机将遇险的车Cam片公开，显示在8日，驾车至清远一条毕直的马路时，看到远方有一条「直线」障碍物，横跨两条行车线。起初以为是大条的塑胶带或是布料，未有减速继续前行。


司机指，当车驶至距「障碍物」十来米时，塑胶带才突然「企起来」，原来是4名约5、6岁的男孩，不知何故睡在马路中央，像是「人肉减速带」一样，司机于是急忙煞车，以免撞到这群玩命男童。

男童在见到汽车驶近后，则陆续走回入行人路。

海报新闻报道，9日从当地村委会获悉，已联络涉事孩子家长，要求加强监管。黄花镇政府工作人员表示事发当日即联合村干部入户了解情况，并对孩子进行专项安全教育，强调非上学时段更需强化儿童安全意识。

影片在网上成为热搜，大量网民批评涉事孩童家长教育不当，「赔司机精神损失费」、「是我下车就解下七匹狼了，抽完叫家长来请我吃饭」、「这不只是熊孩子的问题…」、「当减速带压过去怎么办」、「鞋底子呢！抽啊！」、「这个专项安全教育得适当使用皮鞭竹板」、「一般我反对打孩子，但这个除外」、「要给家长罚款」。

 

