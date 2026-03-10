Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中国观察：记者会从容应对 「不老」王毅创纪录

即时中国
更新时间：09:24 2026-03-10 HKT
发布时间：09:24 2026-03-10 HKT

王毅前日在北京出席其第12场全国人大记者会。在一个半小时内，共回答21个提问，除翻译时间外，几乎无任何停顿。尽管事前已做好文稿准备，但对一名72岁的长者而言，如此高强度的记者会，对精神与体力的要求实属不低。王毅一如既往，全程条理分明、从容应对，对镜头的掌握尤为老练。

从2014年两会起，王毅已经举行了12次外长记者会，是历任外长之最，这纪录恐怕后无来者。王毅也是中华人民共和国历史上在任年龄最大的外长。此前较年长的陈毅、钱其琛卸任时均为70岁。

王毅在全国人大记者会的从容表现，不似是已届72岁高龄。新华社
二十大后，王毅原本已结束长达10年的外长生涯，晋升政治局委员兼任中央外办主任。岂料接任者秦刚仅任职数月便黯然下台，成为史上「最短命外长」，王毅罕有地回锅重掌外交部，自2023年7月起，开始以中央外办主任兼外长的双重身份，肩负起较前任更为庞杂的职责——既要参与顶层外交决策，又要亲赴前线周旋。

依据公开资料统计，重掌外交部的两年多、958天以来，王毅出访至少40多个国家，足迹横跨亚、欧、非、美、大洋洲五大洲，部分行程是一路连访多国，行程之密集，令人咋舌。

近年外部环境急剧复杂化，令中国外交工作倍添压力。俄乌战争胶着，中东烽烟再起；美国施压从未止歇，中欧关系时起时伏，日、菲等国伺机挑衅。能在如此多条战线同步调度应对，不仅考验体力，更考验临场判断与政治智慧。

至于谁将接任外长，「帮轻」一下王毅，坊间传闻不断，却始终只闻楼梯响。一度被视为热门的中联部部长刘建超，去年遭到撤换。如今，王毅出任外长已达12年4个月，若持续任职至明年秋季的中共二十一大，将恰好打破陈毅所创下的最长外长任期纪录（13年10个月）。

纪晓华 

