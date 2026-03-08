河北女攞错櫈归还仍遭报复 无品邻桌螺蛳粉汤灌羽绒服︱有片

河北一名女子在餐厅因拿错邻桌的櫈子，即使归还仍遭对方报复，偷偷将味道浓烈的螺蛳粉汤汁，倒入其羽绒服衣帽内。女子事后翻查餐厅闭路电视，揭发事件。事件引起网民极大反应，一面倒批评邻桌小器女行为可耻，「活得要多不幸，做人才这么阴暗」。

「活得多不幸才这么阴暗」

有女网民（白衣女）发帖，指在3月5日晚6时许，在河北保定一间小店吃螺蛳粉，当她随意找了张空櫈坐下不久，一名黑衣女子便回来，声称自己的櫈不见了。白衣女才知道櫈子有人，于是归还，并找服务员另取一张櫈给自己。

黑衣女虽然已取回其櫈，但仍开口骂白衣女「他Ｘ不长眼」，二人于是吵了几句，经服务员调停后，双方才坐下吃螺蛳粉。

不过，白衣女吃完东西离开后，却发现自己的连帽羽绒外套，帽内被人灌以螺蛳粉汤弄污。白衣女在翻看食店的闭路电视后，发现衣服是遭背后与她曾爆争执的黑衣女，恶意弄污。

闭路电视影片所见，黑衣女趁背后的白衣女低头吃东西时，用羹匙在自己的碗中，舀出有浓烈气味及大量辣椒油的螺蛳粉汤，转身倒入白衣女的衣帽内，然后若无其事的继续进食。对面疑是黑衣女的女友及旁边一名男士看到，但都无人阻止或提醒白衣女遭大整蛊。

直至白衣女发现外套损毁后，黑衣女已离开，白衣女只好报警。

截至8日中午，白衣女仍未找到涉事黑衣女，让对方赔偿损失。

网民纷纷指责黑衣女行为极为缺德，「她不知处处有监控吗」、「这种人也不会幸福」、「人是活的有多不幸，内心才这么阴暗」、「这是纯坏了」、「绝对心理扭曲」、「找出来，让她付出应有的代价」、「朋友快点远离它」、「公司开除她」。