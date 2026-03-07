猫癣皮肤病︱18岁少女买宠物猫「生日礼物」 全身出恐怖红疹随时毁容

胡乱购买来历不明宠物猫，让江苏一名少女带来摆脱不了的恶梦。



连云港唐姓少女2月18日花750多元（人民币‧下同）购买了一只宠物猫，原本打算当作自己即将18岁的生日礼物，岂料宠物猫原来早已染病，唐女也被传染，全身长猫癣皮肤病。

据内地《河南商报》报道，唐女将猫带回家一周后，身上就开始出现红疹，之后更漫延全身，猫癣让皮肤溃烂。唐女士表示，分别为猫及自己花了数百元治病，由于自己未成年，根本没有太多钱，故联络商家希望退掉小猫并赔偿医药费等。

商家后来只同意带她去诊所看病，以及帮忙转卖小猫。由于自己拒方案，商家如今已拒回复她的投诉。小唐坦言，目前自己担心即使身上猫癣治好，身上随时有无法消失的疤痕。