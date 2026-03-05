两会2026︱习近平参加江苏团审议 要求练好经济内功

十四届全国人大四次会议5日开幕，国家主席习近平参加他所在的江苏代表团审议时强调，经济大省发展底盘稳，抵御外部冲击能力强，才能支撑全国经济大盘稳定。他要求江苏在增强经济韧性上持续用力，练好内功，做强自身。

作为中国第二经济大省，江苏省去年地区生产总值（GDP）超过14万亿元人民币，占全国GDP的十分之一，与排在首位的广东省差距进一步缩小。

习近平出席江苏代表团审议。新华社



习近平指出，江苏要全面融入全国统一大市场，助力畅通国内大循环；同时扩大高水平对外开放，广泛开拓全球市场，更好联通国际循环，并以底线思维防范各种风险。

习近平说，完成「十五五」（2026至2030年）规划目标，需要应对更加复杂的环境，解决更多深层次矛盾。「江苏等经济大省处在改革开放前沿，要在研究新情况、解决新问题上下功夫、出经验。」习近平表示。

他还提到，发展新质生产力，对于推动高质量发展，增强经济竞争力至关重要。江苏这方面基础较好，要努力走在前列，力争在加强原始创新和关键核心技术攻关、抢占科技制高点上实现新突破。