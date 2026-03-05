大血崩︱深圳情侣房间激战 「撞爆」黄体26岁女险死︱有片

后生仔爱做爱的事要注意安全！深圳一名26岁女子，与男友在房间做二人运动，因男友过于勇猛，「撞爆」黄体囊肿致血崩，出血超过人体总血量四分之一，要紧急接受手术才挽回性命。

好心包租婆及时送医抢救

据「第一现场」报道，26岁女子婷婷（化名）早前因下体严重出血、腹部剧痛、晕眩等，获好心包租婆送到深圳人民医院看急症。



起初婷婷抗拒交代详细病情，经医生耐心询问，才承认与认识约20天的男友，当天早上在房间进行床上运动，中途觉得男友过于「勇猛」，已临阵叫停，但之后出现剧烈腹痛、阴道出血等，女房东发现婷婷痛得冒冷汗，觉得有危险才急急叫救护车将她送院。

医生即时判断婷婷很可能是因性行为过激，令黄体囊肿破裂致出血，详细检查确认婷婷黄体遭「撞爆」。

出血逾人体总量四分之一

深圳市人民医院妇科主任李明娥表示，婷婷当时出血已口唇发白，腹部积液严重，要安排紧急手术。

随后到医院的婷婷男友，则被吓得不敢致电婷婷母亲，告知女友要做手术保命，经医生劝导才鼓起勇气通知婷婷母亲。

李明娥的团队为婷婷做腹腔镜时发现，卵巢仍不停出血，肝肾之间积血严重，如非及时切除黄体、缝合出血点、抽除积血，婷婷将心脏骤停，极大机会丧命。

事后，医生在婷婷体内抽出1500毫升血液，而人体总血量为4000毫升。

网民骂男友不敢通知女友妈

网民纷纷大赞包租婆热心，当机立断将婷婷送医才及时挽回性命，但对婷婷男友则批评居多，「分了吧，这么自私」、「20天就剧烈行为 然后出问题不敢打电话联络家长 又隐瞒」、「这男的不能要」、「女孩子还是好惨 容易受伤」、「男的不联络她家长，说明男的只想玩玩」、「男的都没把她当女朋友，就是发泄欲望」、「男的最后肯定背弃这女的」、「肛门不舒服……玩得这样花」。

黄体是什么

黄体的基本功能是合成和分泌孕酮，可使子宫为妊娠做好准备。黄体破裂好发于排卵后（月经前1周），因黄体富含血管，激烈性行为、外力撞击、跳跃或剧烈咳嗽等因素导致囊肿破裂出血。