Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

两会2026‧直击︱驻俄大使批美侵略伊朗 中俄合作维护国际公平

即时中国
更新时间：09:10 2026-03-06 HKT
发布时间：09:10 2026-03-06 HKT

美以对伊朗发动军事袭击，冲击国际能源安全。中国驻俄罗斯大使张汉晖昨日批评，美国袭击伊朗是对一个主权国家的侵略，是对国际秩序、国际法和国际规则的粗暴践踏。地区动荡必会对世界经济、能源供应造成负面影响。中方呼吁通过和平谈判解决争端，在联合国安理会讨论伊朗危机。

他亦称，中俄就伊朗局势保持沟通，中俄是邻国，无论「其他地方怎么闹」，只要符合两国人民利益，中俄都会持续加强合作。能源合作还需「进一步挖掘」。

中国驻俄罗斯大使张汉晖表示，美国袭击伊朗是对一个主权国家的侵略。驻京记者 杨浚源摄
中国驻俄罗斯大使张汉晖表示，美国袭击伊朗是对一个主权国家的侵略。驻京记者 杨浚源摄

相关新闻：伊朗局势｜王毅：中国将派中东问题特使赴地区国家斡旋

张汉晖表示，能源合作是中俄合作的压舱石，「要确保中俄能源合作长期、健康、稳定」。这不仅对俄罗斯有利，也涉及到中国国家能源安全和经济可持续发展。

他介绍，中俄能源合作基于「上下游一体化」，即俄罗斯能源进入中国下游市场，中国企业则参与俄罗斯能源上游领域，包括勘探开发与基础设施建设等，双方合作已达到较深水平。他表示，俄罗斯能源企业正大量采购中国能源装备，这对中方具有积极意义，「目前双方深化合作的空间很大，仍需我们进一步挖掘。」

张汉晖又称，中俄是安理会常任理事国，两国对维护世界和平稳定，维护联合国的地位和作用有不可推卸的义务。双方在许多重大国际和地区问题上保持密切沟通，拥有一致或相似立场，以及广泛的共同利益，双方加强合作理所当然，双方合作「不是为了联合起来刻意反对谁，我们维护的是国际公平正义」。

至于中东乱局，他说，战乱不仅对中俄没有好处，「中东是重要的能源供应基地，所以对全球都没有好处，这对全球都是负面影响」。

有记者问及俄罗斯总统普京计划下月访华，张汉晖幽默回应：「作为中国驻俄大使，我都没听说。消息太震撼了，我得赶紧回去准备了。」

驻京记者 杨浚源

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
尖沙咀隐世「靓位」$0任坐！免费WiFi+舒服枱櫈 带电脑工作/温书都得 网民：仲有干净厕所
尖沙咀隐世「靓位」$0任坐！免费WiFi+舒服枱櫈 带电脑工作/温书都得 网民：仲有干净厕所
好去处
23小时前
5大最潮湿屋苑!? 电器店抽湿机销售数据揭秘 杏花邨、大埔富蝶邨上榜 第一位「断层式」领先 居民有同感：畀水浸住咁
5大最潮湿屋苑!? 电器店抽湿机销售数据揭秘 将军澳日出康城、大埔富蝶邨上榜 第一位「断层式」领先 居民有同感：畀水浸住咁
生活百科
23小时前
茶楼饮茶收完「茶位费」再收「滚水费」？ 食客结帐不解 引网民热议因为咁样计...
茶楼饮茶收完「茶位费」再收「滚水费」？ 食客结帐不解 引网民猜测「咁样计」...
饮食
18小时前
东张西望｜港女嫁内地男泣诉遭骗婚 夫攞身份证后拒养妻活儿爆大镬：个仔唔系我嘅
东张西望｜港女嫁内地男泣诉遭骗婚 夫攞身份证后拒养妻活儿爆大镬：个仔唔系我嘅
影视圈
13小时前
阿伯连锁快餐店$7买奶茶自备包点挨轰 遭拍照公审惹议 结局神反转｜Juicy叮
阿伯连锁快餐店$7买奶茶自备包点挨轰 遭拍照公审惹议 结局神反转｜Juicy叮
时事热话
21小时前
上水旧校改建简约公屋获港人大赞 列3大优点 楼底高/空气好：住到死都制！
上水旧校改建简约公屋获港人大赞 列3大优点 楼底高/空气好：住到死都制！
生活百科
20小时前
伊朗局势｜武器大晒冷？伊发射超重型导弹袭以色列 美证实首出动新型自杀式无人机
即时国际
6小时前
马会行政总裁应家柏（右）代表马会于2024/25 年度公益金周年颁奖典礼上接受由公益金会长李林丽婵（左）颁赠的「公益慈善伙伴大奖」。
绕场一周｜公益慈善伙伴大奖
社会资讯
23小时前
伊朗局势｜传哈梅内伊之子当选伊朗最高领袖 特朗普宣布断绝与西班牙贸易｜持续更新
01:17
伊朗局势｜美媒揭国防部首次要求加派军事情报官 战事或打到9月｜持续更新
即时国际
27分钟前
《爱回家》「葱头」宣布姊弟恋玩完 与落选港姐女友转换相处模式：祝愿彼此一切顺利
《爱回家》「葱头」宣布姊弟恋玩完 与落选港姐女友转换相处模式：祝愿彼此一切顺利
影视圈
15小时前