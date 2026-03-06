两会2026‧直击︱驻俄大使批美侵略伊朗 中俄合作维护国际公平

美以对伊朗发动军事袭击，冲击国际能源安全。中国驻俄罗斯大使张汉晖昨日批评，美国袭击伊朗是对一个主权国家的侵略，是对国际秩序、国际法和国际规则的粗暴践踏。地区动荡必会对世界经济、能源供应造成负面影响。中方呼吁通过和平谈判解决争端，在联合国安理会讨论伊朗危机。



他亦称，中俄就伊朗局势保持沟通，中俄是邻国，无论「其他地方怎么闹」，只要符合两国人民利益，中俄都会持续加强合作。能源合作还需「进一步挖掘」。

中国驻俄罗斯大使张汉晖表示，美国袭击伊朗是对一个主权国家的侵略。驻京记者 杨浚源摄

张汉晖表示，能源合作是中俄合作的压舱石，「要确保中俄能源合作长期、健康、稳定」。这不仅对俄罗斯有利，也涉及到中国国家能源安全和经济可持续发展。

他介绍，中俄能源合作基于「上下游一体化」，即俄罗斯能源进入中国下游市场，中国企业则参与俄罗斯能源上游领域，包括勘探开发与基础设施建设等，双方合作已达到较深水平。他表示，俄罗斯能源企业正大量采购中国能源装备，这对中方具有积极意义，「目前双方深化合作的空间很大，仍需我们进一步挖掘。」

张汉晖又称，中俄是安理会常任理事国，两国对维护世界和平稳定，维护联合国的地位和作用有不可推卸的义务。双方在许多重大国际和地区问题上保持密切沟通，拥有一致或相似立场，以及广泛的共同利益，双方加强合作理所当然，双方合作「不是为了联合起来刻意反对谁，我们维护的是国际公平正义」。

至于中东乱局，他说，战乱不仅对中俄没有好处，「中东是重要的能源供应基地，所以对全球都没有好处，这对全球都是负面影响」。

有记者问及俄罗斯总统普京计划下月访华，张汉晖幽默回应：「作为中国驻俄大使，我都没听说。消息太震撼了，我得赶紧回去准备了。」



驻京记者 杨浚源