两会2026︱今年军费预算增长7% 分析指适度发展均衡

全国两会召开之际，中国公布本年度国防开支预算。根据今日提交的财政预算草案报告，2026年中国国防支出为1.9万亿元人民币，按年增长7%，增幅较去年的7.2%微幅下调，亦是连续第11年维持单位数增长。有军事专家认为，面对复杂严峻的周边安全形势，此增长幅度属「适度」且「合情合理」。

专家：从「补偿性」转向「被动性」增长

据《环球时报》，军事问题专家宋忠平分析指，中国的国防费用一向根据国防需求与国民经济发展保持适度增长，追求国防与经济建设均衡发展，而非「穷兵黩武」。

有观察指出，相较以往的「补偿性增长」，近年中国军费增长动力正转向「被动性增长」。北京外国语大学国际关系学院专家卓华表示，面对世界安全形势的新变化，中国防御能力面临新考验，增加军费以加快建设匹配战略态势的防御及威慑能力，不仅合理，而且必要。法新社在报道中亦提及，专家预计在地缘政治挑战下，中国军费增长将与近年水平持平。

相关新闻：特朗普级战舰 | 特朗普宣布打造黄金舰队 将配备高超音速导弹 威力提升100倍

西方军费飙升 「中国威胁论」失市场

每年两会，中国的国防预算均是国际媒体焦点。有分析认为，近年西方媒体赤裸裸炒作「中国军事威胁论」的调门已有所降低。卓华指出，在西方国家军费近年显著增长的背景下，相关论调已失去市场。

公开资料显示，美国26财年军费已突破万亿美元，更有政要倡议27财年预算增至1.5万亿美元。同时，欧盟推出庞大的「欧洲再武装计划」，英、法、德等国军费占本地生产总值（GDP）比重已逾2%；日本2026财年防卫预算亦再创历史新高。

英国广播公司（BBC）亦在其报道中分析，外界解读中国军费时，会将其置于中美竞争与区域安全紧张的背景下，并指北京方面对内强调安全与现代化，对外则强调防御性与合理增长，此种「双重叙事」近年已相当稳定。

相关新闻：赖清德称北京推进2027武统 宣布8年追加3千亿军费

国防支出占GDP比重 仍远低于美国

尽管如此，部分外媒仍会对中国的国防开支作另类解读，例如强调「军费预算高于GDP增速」。新加坡《联合早报》便指出，中国军费预算增幅自2016年以来，虽保持单位数增长，但均高于当年的GDP目标增速。

有匿名军事观察员反驳，此类观点是典型的「只许州官放火，不许百姓点灯」。他指出，中国国防支出占GDP比重长期维持在约1.5%以下，不仅低于约2.5%的世界平均水平，更远低于美国（约3.5%至4%）等主要国家。

该观察员强调，中国增加国防开支，首要目的是捍卫国家主权、安全和发展利益，同时亦是为维护地区与世界和平作出贡献，承担在联合国框架下的国际维和、远海护航及人道救援等大国责任，而非参与任何军事冲突。