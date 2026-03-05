两会2026｜总理李强发表政府工作报告 拟发行特别国债3000亿元

十四届全国人大四次会议今日上午9点开幕，中共中央政治局常委、国务院总理李强发表政府工作报告，披露今年的经济增长目标等。「十五五」规划纲要草案主要内容也公布。



今年报告中有关港澳部分提到，要坚定不移贯彻「一国两制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治方针，落实「爱国者治港」、「爱国者治澳」原则，提升港澳依法治理效能，促进港澳经济社会发展。支持港澳更好融入和服务国家大局，发挥港澳背靠祖国、联通世界独特优势和重要作用，促进香港、澳门长期繁荣稳定。



落实台湾同胞享受同等待遇政策

10：11

政府工作报告提出，我们要深入贯彻新时代党解决台湾问题的总体方略，坚持一个中国原则和「九二共识」，坚决打击「台独」分裂势力，反对外部势力干涉，推动两岸关系和平发展、推进祖国统一大业。深化两岸交流合作和融合发展，共同传承弘扬中华文化，落实台湾同胞享受同等待遇政策，增进两岸同胞福祉，共同开创民族复兴伟业。



09：59

工作报告中提及，经济等一系列新举措，有力对冲了经济下行压力，保障了全年主要目标实现.实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策，扩大财政支出规模，加强重点领域财力保障，下调政策利率和存款准备金率，持续降低社会综合融资成本。



09：51

推动科技创新和产业创新深度融合。建设北京（京津冀）、上海（长三角）、粤港澳大湾区国际科技创新中心，打造世界级科技创新策源地。强化企业创新主体地位，支持科技领军企业牵头组建创新联合体，提高承担国家重大科技项目比例。加强中试验证平台建设，完善新兴领域知识产权保护制度，加快重大科技成果高效转化应用。加强科技创新全链条全生命周期金融服务，对关键核心技术领域的科技型企业，常态化实施上市融资、并购重组「绿色通道」机制，以科技金融支持创新创造。

09：40

政府工作报告说，贯彻落实《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》明确的主要目标，《纲要(草案)》细化提出20项主要指标。经济发展方面，围绕著成长、结构、效率提出3项指标。其中，提出国内生产毛额成长维持在合理区间、各年度视情提出。创新驱动方面，围绕创新投入及其成效提出3项指标。其中，提出全社会研发经费投入年平均成长7%以上。民生福祉方面，针对性提出就业、收入、教育、医疗、健康、「一老一小」等7项指标。绿色低碳方面，围绕降碳减污、生态环保等提出5项指标。其中，提出单位国内生产毛额二氧化碳排放量累计降低17%，并持续推动重点领域绿色低碳转型。安全保障方面，围绕粮食、能源生产能力提出2项指标，著力夯实国家安全重要基础保障。



09：37

政府工作报告在提到2026年发展主要预期目标时，经济增长4.5%-5%，在实际工作中努力争取更好结果。



09：33

政府工作报告说，《纲要（草案）》著眼建设生育友好型社会，健全人口服务体系；办好人民满意的教育，劳动年龄人口平均受教育年限提高到11.7年；加快建设健康中国和体育强国，人均预期寿命提高到80岁；积极应对人口老龄化，养老机构护理型床位占比提高到73%；促进高质量充分就业，完善收入分配制度，健全社会保障体系。

超长期特别国债2500亿元支持消费品以旧换新

09：32

深入实施提振消费专项行动。激发居民消费内生动力和促消费政策并举，推动消费持续增长。制定实施城乡居民增收计划，在促进低收入群体增收、增加居民财产性收入、完善薪酬和社保制度等方面推出一批务实举措。促进商品消费扩容升级，安排超长期特别国债2500亿元支持消费品以旧换新，优化政策实施机制。设立1000亿元财政金融协同促内需专项资金，组合运用贷款贴息、融资担保、风险补偿等方式，支持扩大内需。扩大个人消费贷款和服务业经营主体贷款贴息政策支持领域，提高贴息上限，延长实施期限。实施好一次性信用修复政策。实施服务消费提质惠民行动，打造一批带动面广、显示度高的消费新场景，加快培育消费新增长点。活跃线下消费，激发下沉市场消费活力。清理消费领域不合理限制措施，释放文旅、赛事、康养等领域消费潜力。支持有条件的地方推广中小学春秋假，落实职工带薪错峰休假制度。加强消费者权益保护。优化入境消费环境，打造「购在中国」品牌。

拟发行超长期特别国债1.3万亿元

09：30

财政支出安排上，继续实施更加积极的财政政策。今年赤字率拟按4%左右安排，赤字规模5.89万亿元、比上年增加2300亿元。一般公共预算支出规模将首次达到30万亿元、比上年增加约1.27万亿元。拟发行超长期特别国债1.3万亿元，持续支持「两重」建设、「两新」工作等。拟发行特别国债3000亿元，支持国有大型商业银行补充资本。



拟安排地方政府专项债券4.4万亿元，完善专项债券项目负面清单管理和自审自发试点，重点支持建设重大项目、置换隐性债务、消化政府拖欠账款等。今年财政支出继续保持相当规模，要持续用力优化支出结构，更加注重支持提振消费、投资于人、保障民生等方面，提高财政资金使用效益。中央财政增加对地方财力性转移支付规模，开展整合统筹使用转移支付资金试点，增强地方自主财力和统筹能力。压实分级保障主体责任，兜牢基层「三保」底线。各级政府要更好「当家理财」，建立健全增收节支机制，积极盘活利用存量资源资产，严肃财经纪律，强化预算约束，严控一般性支出，坚决落实过紧日子的要求，务必把省下来的每一分钱都用到发展的关键点、群众的急需处。

入境旅游人次增长17.1%

09：26

出台稳就业支持政策，开展大规模职业技能提升培训行动，重点群体就业保持稳定。推进教育强国建设三年行动计划，推动高校学科专业调整，加强县域普通高中建设。实施医疗卫生强基工程。完善儿科和精神卫生服务体系，全国二三级公立综合医院儿科服务实现全覆盖。有效防控基孔肯雅热等传染病疫情。健全基本医保参保长效机制，优化医药集采措施，推出商业健康保险创新药目录，长期护理保险制度覆盖3亿人。渐进式延迟法定退休年龄改革稳妥实施。城乡居民基础养老金月最低标准提高20元，在全国实施个人养老金制度，开展养老服务消费补贴试点。



持续推进社会救助扩围增效，加强重度残疾人托养照护，完善困境儿童福利保障措施。提高优抚标准。发展文化事业和文化产业，旅游业活力显现，国内出游人次增长16.2%，入境旅游人次增长17.1%。成功举办第九届亚洲冬季运动会、第十五届全国运动会，群众体育赛事和全民健身活动蓬勃开展。

工业机器人产量增长28%

09：08

政府工作报告说，一年来，我国发展向新向优、彰显蓬勃活力。新质生产力稳步发展，科技创新成果丰硕，人工智能、生物医药、机器人、量子科技等研发应用走在世界前列，芯片自主研发有了新突破，天问二号开启「追星」之旅，北斗规模应用全面拓展，雅下水电工程开工建设，首艘国产电磁弹射型航母福建舰正式入列，国产大模型引领全球开源生态。产业结构持续优化，高技术制造业、装备制造业增加值分别增长9.4%、9.2%，工业机器人、集成电路产量分别增长28%、10.9%，新能源汽车年产量超过1600万辆，电动汽车充电设施突破2000万个。单位国内生产总值能耗降低5.1%，生态环境质量持续改善。



09：05

政府工作报告说，一年来，我国经济顶压前行、展现强大韧性。经济运行总体平稳、稳中有进，国内生产总值增长5%，总量达到140.19万亿元。就业总体稳定，城镇新增就业1267万人，城镇调查失业率平均为5.2%。对外贸易较快增长，出口多元化成效明显，国际收支基本平衡。民生保障更加有力，居民收入增长和经济增长同步，脱贫攻坚成果巩固拓展，实施学前一年免费教育政策、惠及1400万儿童，全面实施育儿补贴制度、惠及3000多万婴幼儿。粮食产量达到1.43万亿斤。重点领域风险化解取得积极进展，社会大局保持稳定。



09：00

十四届全国人大四次会议开幕会5日9时在北京人民大会堂举行，习近平等党和国家领导人出席大会。

国务院总理李强代表国务院，向十四届全国人大四次会议作政府工作报告。

政府工作报告说，2025年是很不平凡的一年。党的二十届四中全会胜利召开，擘画了未来五年我国发展的宏伟蓝图。我们隆重纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年，设立台湾光复纪念日，极大振奋民族精神、激发爱国热情、凝聚奋斗力量。面对国内外形势深刻复杂的变化，以习近平同志为核心的党中央团结带领全国各族人民迎难而上、奋力拚搏，坚定不移贯彻新发展理念、推动高质量发展，统筹国内国际两个大局，全年经济社会发展主要目标任务顺利完成，「十四五」圆满收官，中国式现代化迈出新的坚实步伐。