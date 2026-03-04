伊朗局势︱疑「被」单独转机杜拜滞留逾3日 迪丽热巴终报平安

美以联手攻击伊朗，令中东陷入大乱，机场关闭致大量旅客滞留战火之中，连内地红星迪丽热巴也是受害者，在杜拜滞留3天。她的粉丝怒斥热巴的经理人公司安排失当，让其独自到杜拜转机而承受风险。



迪丽热巴4日晚在微博发文，「和大家报个平安，现在我和团队的伙伴们都已安全，各方面的事项公司也已经处理安排好，我们一切都好，请放心。很抱歉让大家担心了，感谢大家对我的关心」。

工作室证未能出席巴黎活动

综合内媒报道，迪丽热巴的工作室证实，原定3日现身法国巴黎时装周的迪丽热巴，因「不可抗力」因素缺席，强调艺人「一切平安」，及与团队相互照应，团队「始终没有放弃且尽最大努力做了各种尝试」，但最终「受现实所限」，未能到巴黎。



相关新闻：伊朗局势︱移居杜拜台女星吴辰君亲历导弹拦截巨响 「孩子被吓醒」

报道指，迪丽热巴因在杜拜转机，遇上美以攻击伊朗令航班停飞，独自滞留当地超过24小时。



相关新闻：伊朗局势︱华人母女斥¥36万囤12张回国机票 亲历杜拜帆船酒店遇袭

事件触发迪丽热巴的粉丝愤怒，认为是经理人公司安排缺乏危机意识，在官方于2月27日发出旅游警示后，仍让迪丽热巴独自到杜拜转机，相反，她的化妆师及造型师，却获安排直航到巴黎，才会令迪丽热巴冒险。