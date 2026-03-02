Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局势｜首批18名中国公民伊朗撤至阿塞拜疆 逾50人离开途中

即时中国
更新时间：11:00 2026-03-02 HKT
发布时间：11:00 2026-03-02 HKT

以色列与美国2月28日联手攻击伊朗多地，中东局势升级，多国公民撤离伊朗。新华社报道，18名中国公民昨日从伊朗撤离往邻国阿塞拜疆。他们在当地下午，从阿塞拜疆南部的阿斯塔拉口岸，陆续进入阿塞拜疆境内，再乘坐中国驻当地大使馆安排的大巴，将会转送到首都巴库。

相关新闻：伊朗局势｜中国驻以使馆：持港澳护照和台胞证者可登记撤离

相关新闻：伊朗局势︱华人德黑兰亲历轰炸 通讯中断机场关闭陆路求生

据「中国侨网」消息，阿塞拜疆华侨华人协会会长包礼军表示，目前还有50多位同胞正在撤离途中。接下来几天，中国驻阿塞拜疆大使馆和阿塞拜疆华侨华人协会将持续驻扎在边境口岸，直至所有同胞全部安全撤离。

为保障同胞顺利通关，中国驻阿塞拜疆大使馆工作人员及阿塞拜疆华侨华人协会提前一天抵达边境口岸，协调中国公民撤离事宜。「在接到大使馆通知后，我们仅用两小时便准备好物资和大巴车，并组织人员抵达伊阿边境。」包礼军说。

目前，首批从伊朗撤离的中国公民已安全抵达阿塞拜疆首都巴库。

中国驻阿塞拜疆大使馆提示：根据中阿相关协定，持外交、公务、公务普通和普通护照的中国公民在阿塞拜疆单次免签停留期限不超过30天；请留意保管好护照等个人身份证件，并遵守阿海关规定。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
伊朗局势︱伊国营电视台宣布哈梅内伊已殉道 即日起全国哀悼40天
01:49
伊朗局势︱特朗普：军事行动或持续四周 同意与伊朗新领导层对话︱不断更新
即时国际
1小时前
「移英女星」浴后毛巾滑落几乎全裸  女儿难识朋友爆移民辛酸  当地人缺卫生常识好恐怖？
「移英女星」浴后毛巾滑落几乎全裸  女儿难识朋友爆移民辛酸  当地人缺卫生常识好恐怖？
影视圈
20小时前
深圳口岸7条免费巴士专线懒人包！1条专为长者而设 深圳湾/皇岗/福田口岸出关直搭 直达人气商场超市
深圳口岸7条免费巴士专线懒人包！1条专为长者而设 深圳湾/皇岗/福田口岸出关直搭 直达人气商场超市
旅游
2026-03-01 09:00 HKT
星涟海银主盘低估价27%拍卖 原业主惨蚀近一半 另有鲗鱼涌放盘叫188万
星涟海银主盘低估价27%拍卖 原业主惨蚀近一半 另有鲗鱼涌放盘叫188万
笋盘推介
2小时前
北部都会区新公屋 古洞「古隽邨」地盘近况曝光 网民流口水愿做开荒牛｜Juicy叮
北部都会区新公屋 古洞「古隽邨」地盘近况曝光 网民流口水愿做开荒牛｜Juicy叮
时事热话
2026-03-01 11:06 HKT
01:14
伊朗局势︱杜拜机场停摆 滞留港人感徬徨 街上无人无车不敢外出：唔知场仗要打几耐!
社会
19小时前
李婉华揭加国中产悲歌 斥政府加税无孔不入：已经难揾钱，仲要加税，想点呀
李婉华揭加国中产悲歌 斥政府加税无孔不入：已经难揾钱，仲要加税，想点呀
影视圈
3小时前
星岛申诉王|放蛇揭 私宅兜售平价伟哥 70岁卖家：食完我做多2次 !
04:09
星岛申诉王 | 放蛇揭私宅兜售平价伟哥 70岁卖家：食完我做多2次
放蛇直击
4小时前
毛坯房当工业风直接住 年轻夫妇为悭钱 零装修住2年「安稳就很知足」
毛坯房当工业风直接住 年轻夫妇为悭钱 零装修住2年「安稳就很知足」
家居装修
2026-02-28 06:00 HKT
「两元两折」方案于今年4月推行，「优惠车程设限」方案将于2027年4月左右。
两蚊两折｜4月起生效 10元或以上车费付正价两折 一文睇清收费安排重点！
社会
2026-03-01 11:00 HKT