伊朗局势｜首批18名中国公民伊朗撤至阿塞拜疆 逾50人离开途中

以色列与美国2月28日联手攻击伊朗多地，中东局势升级，多国公民撤离伊朗。新华社报道，18名中国公民昨日从伊朗撤离往邻国阿塞拜疆。他们在当地下午，从阿塞拜疆南部的阿斯塔拉口岸，陆续进入阿塞拜疆境内，再乘坐中国驻当地大使馆安排的大巴，将会转送到首都巴库。

据「中国侨网」消息，阿塞拜疆华侨华人协会会长包礼军表示，目前还有50多位同胞正在撤离途中。接下来几天，中国驻阿塞拜疆大使馆和阿塞拜疆华侨华人协会将持续驻扎在边境口岸，直至所有同胞全部安全撤离。

为保障同胞顺利通关，中国驻阿塞拜疆大使馆工作人员及阿塞拜疆华侨华人协会提前一天抵达边境口岸，协调中国公民撤离事宜。「在接到大使馆通知后，我们仅用两小时便准备好物资和大巴车，并组织人员抵达伊阿边境。」包礼军说。

目前，首批从伊朗撤离的中国公民已安全抵达阿塞拜疆首都巴库。

中国驻阿塞拜疆大使馆提示：根据中阿相关协定，持外交、公务、公务普通和普通护照的中国公民在阿塞拜疆单次免签停留期限不超过30天；请留意保管好护照等个人身份证件，并遵守阿海关规定。