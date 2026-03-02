洛阳腿残男大生爬山畏高被困 召消防开心被抬返地面挨轰

上山容易落山难！河南洛阳有男大学生，爬上山后因畏高脚软被困，要召消防协助抬落山。男大生笑著接受协助的样子，在网上热传，遭网民批评事主有浪费救援力量之嫌，应要向其收取出警费用。

网民：应收回救援费

据「小莉帮忙」及洛阳消防消息，20岁的男大学生2月27日与朋友在宜阳县爬海拔仅450米的锦屏山。

一行人上了山顶后，男大生却因畏高及腿脚不便，无法原路下山，于是与同伴另找小路试图离开但被困。

读中医康复理疗的他，事后受访时解释，「我腿部有点残疾，家人鼓励我多锻炼」，但上山后因畏高，往下望即感晕眩，因脚软要召唤消防协助，由数人合力抬落山。



网民纷纷批评事主任性不负责任，明知自己行动不便及畏高却不自量力去爬山，而且被救时，全程轻松带笑的神情，显示全无反省歉意，「惯出来的」、「让他付费救援」、「明明知道身体不行硬上浪费纳锐人」、「恐高你爬毛的山，爬地就行」、「听他说话，他还挺自豪的」、「越来越理解外国一些国家救援收费了」、「让他先理疗好自己吧」。

宜阳县消防救援大队工作人员向潇湘晨报表示，不清楚恐高男召消防的具体情况，「群众有困难有问题，打电话报警，就必须出警」。