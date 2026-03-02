「超值十倍！」 英网红记录漂洋寻医之旅

「这趟就医之旅，超值十倍！」今年1月，英国网红艾米（Amie）在社交平台分享自己的中国就医经历，引发全球网友热议。两年被胃痛困扰的她，放弃英国「免费医疗」的漫长等待，打「飞的」来华，12天完成全部诊疗，总花费仅2800元（人民币，下同），而在英国私立医院仅单项内窥镜检查就需折合近3万元人民币。艾米的经历正是近期越来越多外籍人士来中国就医的缩影。

相关新闻：来华求医成风 加国医生斥16万救罕见病女说「非常值得」

医胃痛仅花费2800元

曾经「出国求医」是常态，如今「来华治病」成新趋势，一股「反向就医」热潮正在悄然兴起。据不完全统计，内地已有57个城市的850间医疗机构开展国际医疗服务，为外籍患者提供全方位诊疗支持。

面对此热潮，有人担忧外籍患者会挤占内地医疗资源。相关部门和医疗机构回应：公立医院开展国际医疗服务，需在保障基本医疗服务的基础上进行，国家明确规定特需服务比例不超过全部医疗服务的10%；外籍患者在国际医疗部就诊需自费或使用商业保险，不占用内地的医保资金，且医生会在完成基本医疗诊疗的前提下，额外安排国际医疗出诊时间，确保本地患者就医优先权。