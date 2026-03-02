Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

「超值十倍！」 英网红记录漂洋寻医之旅

即时中国
更新时间：08:42 2026-03-02 HKT
发布时间：08:42 2026-03-02 HKT

「这趟就医之旅，超值十倍！」今年1月，英国网红艾米（Amie）在社交平台分享自己的中国就医经历，引发全球网友热议。两年被胃痛困扰的她，放弃英国「免费医疗」的漫长等待，打「飞的」来华，12天完成全部诊疗，总花费仅2800元（人民币，下同），而在英国私立医院仅单项内窥镜检查就需折合近3万元人民币。艾米的经历正是近期越来越多外籍人士来中国就医的缩影。

相关新闻：来华求医成风 加国医生斥16万救罕见病女说「非常值得」

医胃痛仅花费2800元

曾经「出国求医」是常态，如今「来华治病」成新趋势，一股「反向就医」热潮正在悄然兴起。据不完全统计，内地已有57个城市的850间医疗机构开展国际医疗服务，为外籍患者提供全方位诊疗支持。

面对此热潮，有人担忧外籍患者会挤占内地医疗资源。相关部门和医疗机构回应：公立医院开展国际医疗服务，需在保障基本医疗服务的基础上进行，国家明确规定特需服务比例不超过全部医疗服务的10%；外籍患者在国际医疗部就诊需自费或使用商业保险，不占用内地的医保资金，且医生会在完成基本医疗诊疗的前提下，额外安排国际医疗出诊时间，确保本地患者就医优先权。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
伊朗局势︱伊国营电视台宣布哈梅内伊已殉道 即日起全国哀悼40天
01:49
伊朗局势︱传伊朗前总统内贾德遇袭身亡 美中央司令部指美军3死5伤︱不断更新
即时国际
37分钟前
「移英女星」浴后毛巾滑落几乎全裸  女儿难识朋友爆移民辛酸  当地人缺卫生常识好恐怖？
「移英女星」浴后毛巾滑落几乎全裸  女儿难识朋友爆移民辛酸  当地人缺卫生常识好恐怖？
影视圈
17小时前
深圳口岸7条免费巴士专线懒人包！1条专为长者而设 深圳湾/皇岗/福田口岸出关直搭 直达人气商场超市
深圳口岸7条免费巴士专线懒人包！1条专为长者而设 深圳湾/皇岗/福田口岸出关直搭 直达人气商场超市
旅游
2026-03-01 09:00 HKT
01:14
伊朗局势︱杜拜机场停摆 滞留港人感徬徨 街上无人无车不敢外出：唔知场仗要打几耐!
社会
16小时前
北部都会区新公屋 古洞「古隽邨」地盘近况曝光 网民流口水愿做开荒牛｜Juicy叮
北部都会区新公屋 古洞「古隽邨」地盘近况曝光 网民流口水愿做开荒牛｜Juicy叮
时事热话
22小时前
星涟海银主盘低估价27%拍卖 原业主惨蚀近一半 另有鲗鱼涌放盘叫188万
星涟海银主盘低估价27%拍卖 原业主惨蚀近一半 另有鲗鱼涌放盘叫188万
笋盘推介
14小时前
毛坯房当工业风直接住 年轻夫妇为悭钱 零装修住2年「安稳就很知足」
毛坯房当工业风直接住 年轻夫妇为悭钱 零装修住2年「安稳就很知足」
家居装修
2026-02-28 06:00 HKT
富商刘銮雄与女儿刘秀盈罕见同框 现身闹市成焦点父女情不变 大刘保镳「毛巾阵」再现
富商刘銮雄与女儿刘秀盈罕见同框 现身闹市成焦点父女情不变 大刘保镳「毛巾阵」再现
影视圈
13小时前
90年代女星18岁女儿索样突变 「最美星二代」被指颜值降呢出道触礁？
90年代女星18岁女儿索样突变 「最美星二代」被指颜值降呢出道触礁？
影视圈
11小时前
练马师苏伟贤（左）、骑师田泰安（中）以及「升泷驹」马主等26人滞留杜拜。香港赛马会
伊朗局势︱马会26人滞留杜拜 包括「升泷驹」马主、骑师田泰安及练马师苏伟贤等
社会
11小时前