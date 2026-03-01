2月28日，美国及以色列发动联合军事行动攻击伊朗，该国传媒证实，最高领袖哈梅内伊身亡。美以军事行动让中东局势即时陷入混乱。新华社发评论称：２月28日，美国联合以色列对伊朗发动军事打击。美方扬言要把伊朗导弹工业「夷为平地」，并煽动伊朗人在美国军事行动结束后「接管政府」。这种在众目睽睽之下对主权国家大打出手并施压颠覆政权的做派，是彻头彻尾的强权政治和霸权主义。

美军入侵委内瑞拉并掳走委总统引发的批评声犹在耳边，现在美方又对伊朗动武。美国执迷于通过军事手段迫使他国就范，既是对《联合国宪章》宗旨和原则的公然践踏，也是对国际关系基本准则的严重背离。历史反复证明，诉诸武力带不来真正的安全，只会制造更多的冲突与仇恨，将安全形势本就脆弱的中东地区推向不可预知的深渊。



值得注意的是，这场军事行动正发生在美伊谈判取得「良好进展」之际。和平解决危机曙光初现，美以却执意扣动扳机。正如俄罗斯联邦安全会议副主席梅德韦杰夫所言，「与伊朗的所有谈判都是掩人耳目的幌子，这一点毋庸置疑。」说到底，美国要的不是一个没有核武器的伊朗，而是一个没有主权的伊朗。与其说是为了「安全」，不如说为了霸权。



打著维护自身安全旗号，行干涉主权国家内政、强行推动政权更迭之实，这是美国在世界多地屡次上演的霸权剧本。任何国家都没有权力决定别国命运。回顾中东历史不难发现，每一次迷信武力的干预，往往都不是问题的终结，而是更深灾难的开端。伊拉克战争、利比亚危机、叙利亚内战……一幕幕悲剧反复印证同一个事实：炮火可以摧毁城池，却无法建立和平。那些曾经许诺的所谓「民主」「自由」「繁荣」，最终化作满目疮痍和流离失所。



这种将自身所谓「绝对安全」凌驾于他国主权与生存权之上的做法，无异于让世界退回恃强凌弱的「丛林时代」。历史终将证明，强权逻辑永远换不来真正的安全，穷兵黩武的霸权行径最终必将反噬自身。