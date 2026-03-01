Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局势︱大马士革飞上海癫价见¥382万 携程：会加强价格稽核

即时中国
更新时间：15:07 2026-03-01 HKT
发布时间：15:07 2026-03-01 HKT

美国、以色列2月28日联合空袭伊朗多个地点，伊朗亦对中东多个美军基地及以色列还击。美国总统特朗普3月1日宣称，伊朗最高领袖哈梅内伊已经身亡。战火之下，伊朗大量外国人外逃，网上流传，由叙利亚首都大马士革飞回上海的机票，疯涨至逾382万人民币一张。携程客服回应事件指，会加强内部所有航线的价格稽核。

知情者料操作失误

据《每日经济新闻》报道，伊朗遭美国、以色列大规模攻击后，有网民于票务平台App发现，在当地时间2月28日由大马士革飞上海浦东机场的票价飙升至数十万至最贵382万元一张，足够在内地买房。

伊朗被攻击后，票务平台曾出现大马士革飞上海机票索价逾328万人民币一张。
相关新闻：伊朗局势︱特朗普：哈梅内伊已身亡 伊媒证哈梅内伊女儿及孙丧生︱不断更新

而伊朗遇袭前，从大马士革飞上海的航班，以搭乘厦门航空为例，票价不到3000元人民币，若是搭乘阿联酋航空、马来西亚航空，票价则在1万元人民币左右。

报道引述相关知情人士解释称，此类情况多为供应商后台人工操作录入价格失误，导致前端展示出现异常。「如果是真的高价票，肯定会让业务尽快下架，避免影响使用者和舆论。」

截至发稿时，票务平台已无3月1日及2日由大马士革飞北京或上海的航班，至3日始有一班土耳其航空飞北京或上海的航班，单程票价由4.8万至4.3万元人民币。

《潇湘晨报》1日报道指，携程客服回复指，会加强内部所有航线的价格稽核，目前可买到的是3月4日后大马士革到上海的航班，价格为15201元。但无直接回应出现百万元机票的原因。

同程则指，3月1日大马士革到上海也有机票，最贵的为9834元。飞猪平台，3月1日价格最便宜的三千余元，最贵的则上万元。

 

 

