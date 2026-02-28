领克汽车致歉｜车主叫「关阅读灯」 语音助手误熄车头灯致撞车｜有片

内地国产智能电动车的车载语音系统爆出严重安全漏洞。广西一名领克（Lynk & Co）Z20车主，日前在高速公路上仅因一句「关闭阅读灯」的语音指令，竟导致全车大灯瞬间熄灭，陷入「盲驾」状态，最终失控撞上护栏。这宗惊魂事故引发车主恐慌，掀起「语音控灯」自测潮，同集团的极氪（Zeekr）007等车款亦被发现存在类似风险。涉事车厂已紧急致歉并推送更新修补，惟事件已敲响智能汽车安全警钟。

叫开灯竟回「暂时还不会」

事发于上月25日晚，该名领克Z20车主在行驶途中，向车载语音助手发出「关闭阅读灯」指令，未料系统错误识别，竟将车外的头灯、尾灯等所有照明系统全部关闭。从网上流传影片可见，车主在近乎无视野的黑暗中多次焦急呼喊，试图用语音重新开灯，但系统均未识别，甚至一度回应「暂时还不会哟」，最终车辆失控撞上护栏。

事件曝光后，领克汽车销售有限公司副总经理穆军于翌日（26日）在微博公开致歉，承认存在语音误操作情况，并表示已在第一时间完成优化方案，通过云端（OTA）更新推送至车主。更新后，车辆在行驶状态下，将只能通过手动方式关闭大灯。

然而，有车主指出，该车款由于采用怀挡设计，灯光控制集成在拨杆上，本身并无独立的物理开关，仍需依赖系统操作，一旦系统失灵，风险依然存在。

极氪、深蓝亦现漏洞 急推更新

领克的事故引发吉利集团旗下其他品牌车主的焦虑，大批极氪、银河等车主纷纷「实测」自身车辆。有极氪007车主测试发现，虽然「关闭大灯」的指令会被系统以安全为由拒绝，但若改用「关闭所有车灯」的模糊指令，系统竟会立即执行，关掉全部灯光。另有深蓝（Deepal）汽车车主亦遇到类似问题。

极氪007被指亦有相似的问题。

对此，极氪方面承认，部分车型在收到模糊语音指令时，或存在误关车外灯光的情况，已紧急完成云端部署，升级识别逻辑。极氪强调，优化后，仅在P档（泊车档）状态下，且收到明确指令，才会执行语音关闭车外灯。深蓝汽车则称该情况为「个例bug」，亦已通过OTA修复。

特斯拉、小米设安全提示获赞

相比之下，有特斯拉（Tesla）及小米汽车的车主测试后表示，其系统在安全设计上考虑更为周全。当收到行驶中关闭大灯的指令时，特斯拉系统会回复：「为保证安全，请在停车后关闭大灯」；小米车机则提示：「安全起见，切到P档才能用语音关闭大灯」。

有业界人士呼吁，车厂应对所有关乎行车安全的功能进行系统性排查，设立更严格的安全冗余机制，避免将司机置于不必要的风险之中。

