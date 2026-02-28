Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中国观察︱高个子的平衡术 默茨访华务实落地

更新时间：09:09 2026-02-28 HKT
发布时间：09:09 2026-02-28 HKT

「我们与中国有良好的合作，但也存在一些挑战，需要我们共同解决，」德国总理默茨周四结束访华前说。这位保守派欧洲领导人还表示，此行令他「印象深刻」，并宣布新一轮德中政府磋商最迟2027年初在中国举行。

默茨此次中国首秀，本质上是一场在德国政府内部分歧、企业利益诉求之间寻求平衡的两难之旅，但从中德联合声明的共识与欧洲空巴斩获中国大单的成果来看，这场旅程最终实现了中德双方的务实共赢，为双边关系重新校准方向。

默茨的两难，核心源于德国内部的深刻分歧。政府层面，联盟党内部对华鹰派外长瓦德富尔与温和派经济部长赖歇针锋相对，执政联盟中社民党主张务实对话，与联盟党的摇摆态度相互拉扯，瓦德富尔去年就曾一度推迟访华。企业层面，大众、宝马等巨头迫切希望维持在华利益，但部分中小企业却因面临中国企业的竞争而态度谨慎。

中德领导人会晤后的联合声明明确相互尊重、互利共赢的根本原则，中方关注到德方「降依赖」、贸易不平衡等关切，德方也正视中方对经贸问题泛安全化、高技术产品出口管理的担忧，承诺通过对话妥处分歧，显示会谈坦诚。

默茨并非亲华派，此访没有华丽的外交辞令，更多是基于利益平衡的理性抉择。「我们应该加强与中国的关系，我本人也决心这么做，」他说，「总体而言，在我看来，现在就是要寻求良好合作，同时也非常坦率地谈论棘手的议题。」

这种务实姿态既回应了德国内部的不同诉求，也契合中国推动双边关系稳定发展的期待。中国外交部形容默茨此访成果丰硕、富有意义。有人说高个子平衡力差，但1米98高的默茨平衡力不错，也再次证明大国相处无需刻意分清「左右亲疏」，务实权衡才是正道。

纪晓华

