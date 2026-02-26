油站打尖︱无品妇「人肉路障」瞓后方车头 车主惊呼：佢子女睇住︱有片

人肉霸车位见得多，人肉瞓车头冚阻后车前行，让自家汽车有位打尖则比较少有。江苏早前有加油站，便出现这种奇葩缺德者，为了打尖，居然冒险瞓在他人的车头盖上，「受害车主」最惊讶是，涉事者是在儿女面前做出这种行为。

受害车主：又气又怕被碰瓷

有网民近日将自己被打尖的车Cam片公开，网民指20日，他在江苏泰州一个加油站排队时，突然出现一名女子乱入打尖。

该女子先是人肉插队，站在正排队的网民的车前，当前方车辆开动时，网民按了按喇叭，要求女子让路。结果，让打尖的女子，非但不走开，反而直接瞓在网民的车头上，阻止他前行。

直至女子家人的汽车成功插队，驶入加油车龙后，女子才离开车头，但她在走回自家汽车时，仍不停回头骂骂咧咧，对阻止她打尖的车立表示不满。

被趴车头打尖的车主无奈表示：「真的好气啊，但又怕碰瓷」、「最离谱是，对方汽车后座还坐著孩子」。



网民纷对被打尖的车主表示同情，「遵循『幸福者退让原则』很明智，避免了冲突升级」、「一家子都是人才」、「身边有这样的人一定要远离」、「『寻讯滋事』这时候神奇地消失了」、「加油站不应给插队者加油」。