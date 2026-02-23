科技年货︱华强北新春营收涨35% 日均客流75万酒店无房

科技年货持续走俏！「中国电子第一街」深圳华强北新春热度拉满，人头涌涌的火爆场景处处可见，日均客流75万人次，营收按年大涨35%。240小时过境免签政策令海外采购商「商务考察+新春体验」无缝衔接，在华强北过年外商占比按年飙升50%，酒店抢到没房。当地一站式供应链高效便捷，日均发件超过300万件，4成发往全球，年货货值已突破千亿元人民币。 ▍中国组 ▍

AI眼镜销量激增七至八成

大年初五，年味尚浓，全国科技年货采购首选地华强北的华强电子世界，已经异常忙碌。商场刚开门便迎来汹涌人潮，商户们忙着上新备货、解答咨询，采购商穿梭展位洽谈合作，消费者扎堆体验试用。



「今天就是冲着AI八骏来的！」《21世纪经济报道》报道，手持榜单清单的消费者李先生直奔无人机专区，一边对照榜单体验最新款无人机，一边向店员问价。「华强北AI八骏」榜单是当地街道基于近两月真实销售资料评选而出，涵盖无人机、机器人、AI眼镜、AI玩具、AI手表、AI翻译机、AI学习机、AI音响八大品类，一经推出就成为全球消费者「科技年货」采购指南。

华强北街道资料显示，截至昨日，春节期间，当地全域营收按年增长35%，近两个月，科技类产品整体销售额较平日增长超30%，其中AI眼镜销量激增70%至80%，无人机、机械人销量增长30%至50%。

2026年，华强北AI产品占比从2023年12%跃升至41%，「AI+硬体」创新成果不断涌现。大批创客留深过年，客商前来采办科技年货。赛格电子市场春节不打烊，元器件、AI模组咨询量、成交量成倍增长。

不少消费者在选购完AI产品后，纷纷前往周边商圈，带动餐饮、美容、文娱等业态同步升温。

带动周边商圈同步升温

2026年广东推出「广货行天下」春季行动，采用「政府搭台、平台助力、企业参与」模式，在全省开展系列促销。在「广货行天下」带动下，华强北也变身城市网红文旅目的地，周边酒店预订按年增长35%，平均入住率80%，按年提升28个百分点，外籍人士入住率翻倍。商圈日均客流75万人次，超7000名外籍客商来自183个国家和地区，在华强北过年的外国客商占比按年提升50%。