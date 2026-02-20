《飞驰人生 4》民间版︱云南女铁骑士畀错油 凌空飞落山坡爆红全球︱有片

电影《飞驰人生3》票房已破20亿元人民币， 领先今年贺岁档。现实中，则有女铁骑士在云南失控，连人带车飞落山坡，毫发未伤，成为《飞驰人生4》民间版的女主角，吸引无数网民调侃恶搞，让女事主爆红网络，事发影片在「X」的播放量已逾655万次。

女网民「宝见 我和你有点暖胃（下称暖胃）」与丈夫是电单车骑行发烧友，12日开始在北京与友人南下，打算到云南大理边走边旅行过农历新年。



至2月18日，「暖胃」一行人驶至云南一条山道，由于路面不平，「暖胃」为避让前车而急转弯，之后失控冲往左手边山坡，连人带车凌空九十度跌落，消失于尾随私家车的车Cam镜头。

车Cam片显示，「暖胃」跌落山坡的软泥奇迹零受伤，但受惊后的「暖胃」疑因怕被笑，获救时全程用衣服遮面。

「暖胃」如特技人般凌空跌落山的影片，迅即传遍网络，除了国内的社群平台外，连外国的「X」也疯传，事发不足两日已有逾655万次浏览。

北京到云南过年日行600公里

网民知道女事主有惊无险零受伤后，纷纷把事件拿来开玩笑，嘲笑「车技不到位，勿入云贵川」，又逐格分析影片，研究「暖胃」飞出山坡的原因。



更多网民将影片的截图，拿来二创，将「暖胃」变成《飞驰人生4》的民间版女主角，在网上不断转发，令事件热度持续升温。

「暖胃」爆红后，终在19日亲自拍片报平安，以及回应事件。她透露自离京南下，每日最少骑行600公里，加上休息不足，事发当日自己驾车时已昏昏欲睡，在跟车太贴，路面不平有土堆下，为了避让前后车辆，一时加错油而失控飞出路面。

说到自己爆红网络，成为调侃对象，「暖胃」忍不住笑的表示「大家太有才了」、「2026年逗大家乐呵一下」，强调未来会加强驾驶技术，提醒车友吸取她这次的教训，不要疲劳驾驶。