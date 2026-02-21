Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

法国万人小镇上演地道「春节巡游」 原居民搞手醉心中国功夫

当农历新年的喧嚣锣鼓在一个典型的法国小镇响起，会是怎样的景象？在距离巴黎不远、塞纳河畔人口不足1.1万的小镇Triel-sur-Seine，一场由当地法国人自发组织的春节庆典，其热闹程度甚至超过了圣诞节。

搞手曾于少林寺习武

这场盛事的核心，是一位名叫Fred的法国人和他创办的武术团「Dragon Bleu」（青龙）。作为一位练习中国功夫长达42年的「中国文化迷」，Fred不仅创办了武术学校，更坚持了十年，每年自掏银包在家乡举办盛大的春节庆祝活动。

活动当天，小镇街头挂起红灯笼，舞龙舞狮队伍穿梭其间，伴随著烟花秀和精彩的功夫表演，吸引了大量民众围观。据当地华人李女士描述，整个筹备工作从前一年的10月就已开始，武术团的150名成员全情投入，从服装道具到节目编排，几乎都由自己承担。当地政府也大力支持，不仅派出警察维持交通，还批准了烟花燃放。

Fred对中华文化的热爱始于1984年，他不仅拥有专业武术证书，更获得了少林寺武术学校的文凭，并多次带领团员前往河南嵩山少林寺及山东等地交流学习。他所创办的武术团，已然成为连接中法文化的一座桥梁，他甚至曾带领法国著名电视节目组前往中国，拍摄功夫纪录片。

对于Fred和他的团员来说，每年的春节庆典不只是一场表演，更是对功夫精神的致敬与传承。这个法国小镇的故事在网上传开后，感动了无数网友，大家纷纷留言送上祝福：「新年快乐，世界大同！」
 

