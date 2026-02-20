惠州公司悬赏60万元 寻找走失明星模特犬

近日，一则「60万元重金寻狗」的启事在社交平台引发关注。发帖的是广东惠州一间公司，走失的是一只「明星模特犬」。公司相关负责人表示，这只犬的价值高，若能成功找回，60万元悬赏金一定会兑现。

《现代快报》引述相关负责人付先生称，走失的犬只名为辛巴，是一只4岁半的成年公犬，属于伯恩山犬品种，体形较大，体重约37公斤，以黑、白、棕三色为主，性格温顺亲人、乖巧听话，是公司团队的「重要一员」，更是陪伴大家多年的「明星模特犬」。

付先生回忆，2月1日下午，工作人员带着辛巴前往上海虹桥机场附近的南石桥路参加一场宠物相关活动，其间辛巴不慎走失。

不少网友质疑60万元重酬是真的吗？对此，付先生说，60万元对于公司而言并非难以承受的数额，只要有市民、网友能提供关键线并帮助找到辛巴，这笔悬赏金一定会兑现。