奇案解密︱云南大学衣柜4尸案 广西男马加爵锤杀同窗伏法后父拒领骨灰

大学宿舍的同室往往成为毕生挚友，但云南大学2004年，却有高材生声称玩啤牌时被冤枉出千，处心积累买作案工具及逃亡用的假证件，将4名同学分三日，逐一用铁锤击杀，之后把死者藏入衣柜后，便若无其事继续伴尸而眠。残忍至极的凶手最终落网伏法，就连父亲也拒把骨灰领回。

高考679分成学霸

云南大学这宗惨绝人寰的4尸谋杀案，发生于2004年2月，凶手是当时22岁的学生马加爵。



马加爵出身广西南宁贫困农村，由于天资聪敏及勤于学习，中学已获全国中学生奥林匹克物理竞赛二等奖，高中又考得足够上清华北大的679分，成为村中学霸。

由于家境问题，马加爵最后选择入读离家近，消费低的云南大学。2004年，马加爵在鼎鑫学生公寓6栋317室，与同乡邵瑞杰，及杨开红和一个姓苗低年级学生同室。

悬赏20万元全国通缉

案件于同年2月揭发，由于校方及与马加爵同系的唐学礼女友小文，发现唐学礼失踪多天，经查，发现马加爵、邵瑞杰、杨开红、龚博也同告失踪。校方起初以为五人是外出找工被挟持。

2月23日，仍在317室居住的苗姓学生，因室内传出恶臭报告校方，校方打开有黑红污液渗出的四个衣柜后，发现已严重腐烂的唐学礼遗体。

揭发凶案后，警方赶到将余下三个衣柜打开，发现邵瑞杰、杨开红、龚博的尸体。马加爵则下落不明。

警方根据在现场找到的一把铁锤，确认马加爵是这宗连环谋杀案的疑犯，随即悬赏20万元人民币全国通缉。

称遭唯一朋友冤枉起杀机

2004年3月15日下午7点15分，海南三亚「摩的」司机陈贤壮，发现一名浑身脏兮兮如乞丐的马加爵，在垃圾筒检食物，于是报警，马加爵随即落网。



马加爵被捕后，坦承杀害4名同学，声称因2月一次玩啤牌时，被邵瑞杰诬指出千，又骂马「为人太差了，难怪龚博过生日都不请你……」，令马加爵萌起杀机。

原来，马加爵因家贫，性格孤癖及长相不出众，在校内一直不受欢迎，只有同乡邵瑞杰较愿与他相处，所以被「唯一朋友」冤枉后，马加爵声称感到绝望和产生恨意。

马加爵于是在网上查找资料，预备作案，陆续买了一把石工锤、捆扎尸体的大胶袋、胶带，以及一张名为陈芬的假身份证和火车票来准备逃亡。

2004年2月13日，马加爵先将无仇怨，但因借住未离开唐学礼杀死，放入衣柜，以免计划受阻。翌日，再将原本的目标邵瑞杰锤杀。至于没有得罪马加爵的杨开红，因被怀疑看到邵的血渍被灭口。



父母到死者家下跪请罪

同月15日，马加爵以「三缺一」为由，把龚博骗入房内杀害，行凶理由是当日邵瑞杰透露龚博庆生不找他。

马加爵凶残杀害4人后，便乘火车票逃亡，一直逃到三亚，但终在全国通缉下，在作案29日后被捕，2004年6月17日被云南高级法院判处死刑。

马加爵伏法后，其父亲马建夫以儿子罪孽深重，拒绝领回骨灰，又带同80岁母亲及妻子，逐一到各受害人家，下跪请罪。