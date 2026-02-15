香港赴日旅游全年料增4成 港客：不觉治安转差拟今年去两三次

日本自首相高市早苗去年11月发表「台湾有事」言论后，中日关系急冻，中国更一再呼吁国民勿往日本。有日媒指，去年12月内地游客到日本的减幅达45.3%，但香港则增加1.9%，有香港旅行社指，预料今年到日本的香港客量会增加3至4成。



据日经中文网报道，2月1日落幕的香港旅游博览会，有香港旅行社的高管人员表示，近两个月的赴日旅游产品持续增长，预计今年全年将增长3至4成。直言中日对立后，官方呼吁暂缓到日本，在香港几乎没有影响力。

报道访问一名51岁的公司职员梁先生，他说：「我并不觉得日本治安变差」，并表示「今年计划去日本旅行两三次，正在考虑去以前没去过的地方」。

在香港，赴日旅游回头客众多。身处竞争激烈、空间狭小的香港，不少人说前往日本心灵获得治愈，而近年日圆贬值更进一步推高赴日人气。



受中日对立影响，去年12月中国大陆赴日游客年减幅度高达45.3%；与此同时，香港游客则年增1.9%，时隔7个月实现正增长。

旅游公司在展会介绍，航空公司将配合4月上旬香港公众假期开通赴日临时包机，其中大湾区航空计划开通飞往大阪关西国际机场的航班，香港航空则计划开通飞往鹿儿岛的航班。

报道并提到，经香港国际机场中转赴日的中国大陆游客也在增加。日本地方政府相关人士称，除了中国大陆直飞日本航班减少、便利性下降外，可能直接赴日在心理上也有所顾忌。即使中国加强对日本的对抗姿态，民间交流的意愿却似乎依然强烈。