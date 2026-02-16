季节限定︱山东贺年馒头玩出花样 网民：非遗手艺不舍得吃

农历新年又到，家家户户也吃团年饭，广东人要有汤圆、北方人要吃饺子，而山东的「花饽饽」（馒头）则凭造型千变、色彩斑烂和手工精湛，近日在网上成为热话，被网民评为「非遗手艺」、「做成不舍得吃的样子」。

有逾三百年历史

日前，内地知名越剧演员李云霄，在录制山东春晚时，获赠农历新年限定的「胶东花饽饽」，该个五层高的山东特色馒头，鲜花、鲤鱼、狮子、寿桃等图案，层层叠叠，组成一座如小山般的花饽饽。

李云霄获赠花饽饽的影片，在网上引起话题，许多非山东民众，特别是南方的网民，赞叹这种山东季节限定食品，精致得像工艺品。

而在临近农历新年前，山东的网民也纷纷晒出他们这种特式馒头，互相争妍斗丽。有网民笑言，将这种「美美的花饽饽放上餐桌，年夜饭高级感拉满」、「每个随便一拍也是艺术品」、「这竟然是馒头，真是长见识了」、「哇，好喜庆」、「这么好看的馒头，怎么舍得吃」、「南方人羡慕了」。



花饽饽是以面、鸡蛋为主料的菜品，是山东省省级非物质文化遗产。花饽饽主要分威海大花饽饽，烟台盘饽饽，菏泽花馍。该菜品距今有三百多年历史。

花饽饽以面粉为原料，用简单的工具，捏塑出花草树木、动物人物和图案，以喜庆吉祥作主题，常见于农历或生日婚宴，是山东独特的民俗风情。

花饽饽制作过程相当繁复，涵盖和面、发面、揉面、精心捏型、细致雕刻、锅蒸以及上色等多个步骤，并需运用刀、剪、笔等工具来巧妙创作。在制作花饽饽时，强调纯手工与天然原料的结合，选用上等面粉和鲜嫩的瓜果蔬菜，绝不加入任何色素，成为美观与营养兼具的食品。