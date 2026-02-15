Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

新皇岗口岸︱传七·一启用庆回归 内地社媒现倒数照片

更新时间：08:41 2026-02-15 HKT
发布时间：08:41 2026-02-15 HKT

备受关注的深圳新皇岗口岸今年将启用，据悉正式开通时间安排在7月1日香港回归29周年纪念日。内地社交平台消息指，深圳皇岗海关前日的新春慰问活动中，透露「新皇岗口岸开通倒计时138天」的消息，即开通日为7月1日。上月底，深圳市建筑工务署官员到新皇岗口岸联检大楼视察进度，强调项目的重要性和工期的紧逼性，要求保持马不停蹄的干劲，全力以赴确保如期通关。

作为深圳同香港唯一24小时陆路口岸，皇岗口岸2019年启动重建工程，原定2023年竣工，其后宣布延至2025年基本完成建设，今年投入使用。在上月28日的广东省十四届人大五次会议记者会上，深圳市长覃伟中确认今年将「全面建成启用新皇岗口岸」。

多个关注粤车南下的小红书博主前日称，「新皇岗口岸2026年7月1日正式启用」，并贴出一张据称来自口岸办公室的相片，电视屏幕上打出「新皇岗口岸开通倒计时138天」的信息。以2月13日起计算，138天后即7月1日。屏幕同时展示了「深圳皇岗海关党委」发出的「2026年新春慰问信」，称今年「皇岗海关也将迎来转型发展和新口岸建设开通的重要时刻」。

「项目到决战决胜最关键时刻」

根据「皇岗口岸重建项目」官方微信公众号报道，1月23日，深圳市建筑工务署署长李卓带队到新皇岗口岸联检大楼，并主持召开春节前调度会，实地查看新大楼的施工进度、质量管控等情况。各主要参建单位负责人依次发言，汇报工作。

李卓发表讲话强调，新皇岗口岸项目是「政治工程」，要深刻认识到工程的重要性和工期的紧逼性，各参建单位要进一步加大资源投入，确保进度可控，确保质量达标。当前项目已到决战决胜的最关键时刻，要保持马不停蹄的干劲，全力以赴确保项目如期通关。

首采用合作查验一次放行模式

新皇岗口岸总建筑面积约69万平方米，新联检大楼采用未来式设计，楼高10层，地面及地底各5层。多年来，皇岗口岸采用「两地两检」制度，旅客须分别在深圳及香港上落车两次，进行两次过关查验。新口岸启用后，将首次采用「合作查验、一次放行」模式。

5分钟通关 每日料服务20万人次

在新联检大楼内，内地及港方口岸区将设置134条「合作查验」自动通道和68个人工柜枱。已登记旅客只需排一次队、检查一次证件，便可完成两地出入境手续，通关时间由原本30分钟缩短至约5分钟，估计每日旅客通关流量可达20万人次及1.5万车辆架次。

现时皇岗口岸的另一缺点是未有连接港铁线，如旅客从口岸前往本港各地，只能乘坐巴士、小巴、直通巴等。新皇岗口岸落成后，有望连接预计2034年落成的港铁北环线。北环线主线接通现时的屯马线和东铁线，而支线终点就是新皇岗口岸站。

新皇岗口岸继续同深圳地铁7号线连接，可达深圳天河城、西丽站天虹商场等站点的商场。配合北上及南下消费热潮，新口岸可让两地旅客，即使消遣至深夜凌晨时份，依然能够往返深港。

