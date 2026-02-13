青海35口家族自驾旅巴云南过年 AA制每人¥2000带百斤米煮饭

内地自驾游越来越流行，青海有旅游巴司机为弥补长时间开车，少陪伴家人，今年趁农历新年号召家族老中青34口人，一齐坐上「大巴」自驾游，到云南过年。一家人带了百公斤米、面粉、薯仔、牛肉等各种粮食物资，沿途自煮自食，玩足14天。

团员最小6岁最大75岁

综合内媒报道，这场大规模的家族自驾游发起人，是任职旅巴司机的赵雄。赵雄的堂妹赵霞向媒体表示，这次旅行的成员包括她的大姑、大伯母、二伯一家、小姑一家以及叔叔一家等共35人，年纪最大75岁，最小的6岁。

汽车方面，则是赵雄任职公司的旅游巴，费用获赵霞胞弟与另一堂哥各赞助2万元人民币，在长者免费之下，每人平均付2000元参加这趟自驾游。

路线方面，2月7日他们从西宁出发，途中在四川广元、攀枝花、云南丽江、大理等地停留休息，目前已抵达云南昆明，8日抵达西双版纳，将在西双版纳住4晚过年，回程则会往去贵州看黄果树瀑布，再去重庆逛逛洪崖洞，预计2月20日农历正月初四回到西宁。

赵霞表示，这次旅行成员分工明确，各有其职，包括司机、财务、厨师、导游，还有专人维持秩序，防止家人在景点走失。

全程耗14日每天行300公里

负责导游任务的赵霞表示，为准备这次出游，各家花了半个月筹备，订路线和沿途景点外，还采购了50斤面粉、50斤大米和若干土豆、粉条、牛肉以及可长时间储存的馍和𫗵等食材，除了「品尝一些地方的特色美食」，大多数是去到哪煮到哪。



号召这次壮举的赵雄则指，这是他任职旅巴司机近十年以来，「首次开大巴载自家人出去旅游，这种感觉很温暖，也很自由。」赵雄说，他父亲也曾是一名大巴车司机，此次旅途，他和父亲两人轮换开车。考虑到长辈的身体，他们每天安排的行程不会超过300公里，路途中也会走走停停。