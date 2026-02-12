Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

晒肌助农︱云南90后村干部露点促销水果 屡遭举报「擦边」被限流

即时中国
更新时间：18:15 2026-02-12 HKT
发布时间：18:15 2026-02-12 HKT

云南有90后村干部玩健身练得一身健壮体格，八块腹肌，拍摄多段唯美短片，露点晒肌助农民促销甘蔗、沃柑，在网上爆红，80吨沃柑基本售光，却遭投诉短片「擦边」传播不良讯息，被平台限制流量，不准发新影片。当事人直言不「擦边」没流量，农民便白辛苦。

靠「露肉」卖出80吨沃柑

据《凤凰网》报道，云南屏边苗族自治县90后村干部杨小果，酷爱健身，练出一身肌肉。2025年11月开始，他陆续拍摄多条短片，在网上爆红，以展示体态来促销农产品，据他介绍，80吨沃柑基本售光，而账号亦迅速涨粉，几乎从0涨到13万，最多的一条影音获点赞5.3万次。

相关新闻：百万网红「凉山孟阳」︱讹称父母双亡博同情 伪助农吸金千万被判囚11个月

基层干部大举「擦边」助农

杨小果刻意没在影片里露出正面，害怕别人认出自己。但要维持流量，账号就这样半遮掩地营运下去。他承认，利用尺度有点大的擦边影片助农促销，效果很好，「80吨沃柑基本卖完了」，相反，过去曾试过「不露肉」，正经八百地拍片推销百香果，成绩却惨不忍睹，最后要贱价出售，令他明白如不「擦边」就没有流量，农民辛苦种出来的产品便没有销路。

不过，杨小果的「擦边」短片，流量增加的同时，也惹来有伤风化的质疑，过去便被多次投诉，近日平台又以「发布不良信息」为由，罚他3日不得发新短片，并限流30日，这是他三个月内第三次遭举报。

相关新闻：华为手机店请半裸男模跳舞？ 多方澄清：商场活动与门店无关

类似杨小果这拍「擦边」短片促销农产品的基层干部账号，报道指据不完全统计最少70个，去年抖音助农粉丝过万帐号已达9.5万，泛农业内容创作者超过546万，竞争越来越激烈。

杨小果直言，近3个月协助5、6个农户促销产品，但转化率不理想，「很多人只看影音，不买」，现在又因违规在农历新年前被封号，直播被迫暂停，令他也陷入流量焦虑，思索要如何转型，才能有效助农。

