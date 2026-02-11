河南2岁童吞清洁粉灌水抢救 舌头惨烧短食道最窄剩1mm

河南发生严重家居意外，有2岁女童误当强酸清洁粉是奶粉吞吃，母亲灌水摧吐却被女童吞下肚，结果造成口腔严重灼伤，牙齿被腐蚀、舌头遭烧短、食道萎缩致最狭窄处只剩1毫米直径。

需多次手术保进食功能

据《钱江晚报》报道，事件近日在河南郑州发生，女童的祖父胡先生透露，孙女误食清洁粉后，其母亲一度尝试让女童用清水漱口并吐出，不料女童却将水吞下，加重伤势。

女童不仅口腔严重灼伤，牙齿遭到腐蚀，舌头也因烧伤而缩短，同时食管被灼伤后出现严重萎缩，已无法正常发声。

医生诊断后表示，女童目前喉道最狭窄处直径仅剩约一毫米，若不接受多次手术治疗，将对其日后进食与生活造成长期影响。

目前，女童仍在医院的重症监护病房（ICU) 接受治疗。