西安景区「旋转活马」爆虐畜争论 官方受压取消项目︱有片

更新时间：20:14 2026-02-11 HKT
发布时间：20:14 2026-02-11 HKT

游乐场的「旋转木马」是不少人的童年回忆，如果，你骑的是「旋转活马」，感觉会否更奇妙？陕西西安有景区趁农历新年将临，发挥创意将木马改为真马让游人体验，结果引发虐畜争议，「旋转活马」项目被逼提早取消。

骑5分钟30元人民币

据《大河报》、《九派新闻》等报道，西安市某一景区近日推出「旋转活马」游乐设施，将六匹真马固定在金属架，互相间隔约1米，让游客骑在牠们身上，围著轴心氹氹转，工作人员则在设施内驱动马匹不停走动。

西安有游乐场推出「旋转活马」项目引起虐畜争论。抖音@大虎妞吖
报道指，「旋转活马」每次限时5分钟，费用30元人民币，推出之后颇受欢迎，游客要排队等候体验。

有游客将「旋转活马」的影片放上网分享，却引来许多网民留言争论，是设施疑涉虐畜，「一直转圈圈马不会头晕吗？」、「抵制动物骑乘」、「马是聪明的动物，不该这样对待」、「马容易受惊，有风险」、「不是都马年吗，虐待」；亦有人认为马应该要走路和被人骑：「这不是挺正常的，不算虐待吧」、「马就是要动的，这样既遛了马，又挣了钱，多好的事」、「以后都别骑马了，也别让牛拉犁，也别让驴拉车，都是虐待动物」，亦有人担心：「没活干的马甚么下场？」

涉事景区事后回应事件，指「旋转活马」在6日开始运作，原计划持续到3月8日，承认因舆论压力决定暂停，以避免争议。

工作人员指，项目推出以来，马匹未曾出现受惊或伤人情况。

 

